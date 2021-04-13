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【更新】台灣「玉山」兩棲作戰艦下水: 具匿蹤構型、配置防空對海武器•平日為南海與離島運輸主力

▲玉山艦的外觀具匿蹤構型，也擁完整電磁脈衝防護性能，並配置防空、對海自衛作戰的武器，能在外海獨立執行任務。▲「玉山艦」以台灣最高峰為意象命名。海軍主事將領談到命名本土化時指出，台灣過去許多海軍船艦的命名與解放軍海軍船艦「撞名」，這在戰場上並非好事。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/13 15:09
海軍「新型兩棲船塢運輸艦」13日在台船公司高雄港區舉行下水典禮，並以台灣最高峰為意象，命名「玉山艦（YU SHAN）」，未來此艘軍艦將擔...

海軍「新型兩棲船塢運輸艦」13日在台船公司高雄港區舉行下水典禮，並以台灣最高峰為意象，命名「玉山艦（YU SHAN）」，未來此艘軍艦將擔...

更新時間: 2021-04-13 16:47

首次發稿: 2021-04-13 15:09

延伸閱讀: 白宮半導體峰會•拜登總統短暫出席　台積電劉德音代表台灣出席：有信心美國新廠會成功

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）海軍首艘萬噸兩棲船塢運輸艦玉山艦今天（4/13)下水，台船及軍方指出，此艦將擔負南海、外島運輸主力，作為野戰醫院及國際人道救援；戰時執行兩棲作戰，不僅具匿蹤構型，也配置完整防空、對海武器及雷達。

海軍「新型兩棲船塢運輸艦」原型艦上午在台船公司造船船塢舉行命名暨下水典禮，總統蔡英文、國安會秘書長顧立雄、國防部長邱國正、參謀總長黃曙光上將、海軍司令劉志斌上將、海委會主委李仲威、台船董事長鄭文隆、中科院長張忠誠等人出席(如下圖)，並進行命名及擲瓶儀式。

典禮由總統蔡英文主持，並以台灣最高峰為意象，命名「玉山艦（YU SHAN）」，舷號LPD-1401。由於尚需裝設武器配備，今天舉行下水儀式後，預計明年(2022年) 交艦給海軍。

【更新】台灣「玉山」兩棲作戰艦下水: 具匿蹤構型、配置防空對海武器•平日為南海與離島運輸主力圖/蔡英文 Tsai Ing-wen臉書

【更新】台灣「玉山」兩棲作戰艦下水: 具匿蹤構型、配置防空對海武器•平日為南海與離島運輸主力

海軍「新型兩棲船塢運輸艦」13日在台船公司高雄港區下水，並命名「玉山艦」，總統蔡英文（前中）親自出席主持，和國防部長邱國正（前排右5）等人比讚合影。中央社

蔡總統致詞

玉山艦除了是海軍首艘萬噸級兩棲運輸艦外，更是國艦國造另一里程碑，相信能夠強化海軍執行任務的能力，讓國防力量更堅實。

蔡總統說，在海軍歷史上，也有曾以玉山命名的軍艦，今天此艦再次命名玉山，除代表傳承，也代表中華民國國軍不怕挑戰、克服萬難的精神，而這股保護國家的力量，需要軍民同心、一棒接一棒傳承，只要大家繼續團結，無論有什麼困難都能一一克服。
蔡總統並期許海軍、中科院及台船等單位繼續努力，讓國艦國造案，能夠如期如質順利完工。

台船公司董事長鄭文隆

玉山艦交艦後將成為海軍新型兩棲作戰艦艇，擔負南海、外島的運輸主力，玉山艦全長153公尺、寬23公尺、滿載1萬600噸，玉山艦的外觀具匿蹤構型，也擁完整電磁脈衝防護性能，並配置防空、對海自衛作戰的武器，能在外海獨立執行任務。

中央社引述鄭文隆強調，玉山艦配置台船多年來研發的智慧型調水系統（IntAShipCond），由整合監控平台利用程式自動操作閥控系統，調整各艙壓載水量，取代以往需要人工監控並操作的作業模式，能提升艦艇的機動性、靈活性，也導入全壽期管理系統（PLM，Product Life-cycle Management），以利達成國艦國造「修造合一」目的。

玉山艦主要功能與配備

玉山艦平時提供海軍離島物資運補、人員運送，面對災害時可執行救災，成為海上臨時野戰醫院及進行國際人道救援；戰時則編成兩棲特遣部隊執行兩棲作戰任務，進行增援、應援及外離島歸復作戰。

軍方透露，玉山艦將配備2座海劍二防空飛彈系統、1座MK-75 76mm快砲、2座MK-15方陣快砲，甲板可停放2架直升機，並裝載LCU及LCM兩棲登陸艇、AAV-7兩棲突擊車、重型車輛、悍馬車等載具，搭載乘員673名官兵。

國防部智庫、國防安全研究院學者

蘇紫雲分析

蘇紫雲表示，海軍過去的兩棲船塢運輸艦都是接收美軍退役的運輸艦，但美軍戰略目標是全球作戰，在維修及油耗上都是高成本，且也有消失性商源的問題，反觀目前台灣的工藝水準已達一定能量，建造玉山艦可以說相當簡單。

他指出，萬噸級的玉山艦可以看出海軍未來的戰場規劃，主要是以區域內的外離島歸復作戰為主，在承平時期能執行救難救災，包括北部核電廠若發生災害，玉山艦可協助海岸公路的交通運輸，因此玉山艦可說是防衛型的運輸艦，有別於美軍現行動輒超過2萬噸的遠征型運輸艦。

軍艦命名本土化的意義

海軍新型兩棲船塢運輸艦13日下水，並以台灣最高峰為意象，命名「玉山艦」。

海軍主事將領認為，相信「玉山艦」的命名只是開始，未來海軍各式船艦交艦後，將納入更多台灣元素。使用本土化的台灣意象命名，有助民眾對台灣及國軍認同，能替全民國防加分，再來就是能讓民眾有參與感。

國車國造的「雲豹」八輪甲車，靈感來源就是「台灣雲豹」，部分F-16（Block 20）戰機垂直尾翼上太陽神圖騰塗裝，也與台灣原住民有關係，具有守護神的意涵，這些巧思、命名，都能串起大家的集體情感。

海軍主事將領指出，海軍過去對於巡防艦的命名方式主要以中國歷史名將為主，例如成功級的成功艦、田單艦等，拉法葉級則是以中國城市為命名，例如康定艦。

他提到，若以戰術上來分析，台灣過去許多海軍船艦的命名與解放軍海軍船艦「撞名」，這在戰場上並非好事。根據統計，台灣海軍目前至少與4艘解放軍海軍艦艇撞名。

海軍6艘拉法葉級軍艦分別以康定、西寧、昆明、迪化、武昌、承德命名；解放軍海軍的中華神盾飛彈驅逐艦，艦名也都以中國各城市為名，其中「昆明」、「西寧」2艘，以及1艘053型飛彈護衛艦「康定」，與台灣海軍拉法葉級軍艦相同。

此外，海軍主戰艦艇也以中國歷史名將為名，現有8艘成功級飛彈巡防艦分別為，成功、鄭和、繼光、岳飛、子儀、班超、張騫、田單，解放軍也有一艘名為「鄭和」的軍艦，但非作戰艦，而是遠洋航海訓練用途。

前海軍新江軍艦艦長、海軍官校教官

呂禮詩談海軍艦艇命名

海軍官校軍事學科部教官呂禮詩日前曾表示，海軍艦艇的命名方式開始改變，是從錦江級艦開始，例如淡江艦（淡水河）、新江艦（新店溪）、鳳江艦（高雄鳳山）等。

命名進入穩定期，則是原本名為「紀德、明德、同德、武德」的4艘紀德級艦，在前總統陳水扁執政後，改名為「基隆、蘇澳、左營、馬公」，開啟艦艇命名本土化。

此次兩棲運輸艦命名為玉山艦，也是繼海軍紀德級「基隆、蘇澳、左營、馬公」、錦江級「淡江艦（淡水河）、新江艦（新店溪）、鳳江艦（高雄鳳山）」、沱江級「塔江」艦、磐石軍艦（盤石山）等艦艇後，以台灣元素命名的軍艦。

中央社引述呂禮詩13日受訪時建議，台灣目前正推動「安海計畫」新型救難艦，艦名除了融入台灣元素外，也可考慮使用曾英勇殉職的官兵名稱

呂禮詩舉例，海軍少校李遠華於民國76年3月在基隆外海駕駛救難艦執行救難任務時，因艦上官兵落海，李遠華不顧一切躍入海中救援卻不幸殉職，軍方後來為李遠華立銅像，並安放在海軍官校中供學生緬懷。未來軍方在為艦艇命名時可為參考。

呂禮詩也舉例韓國軍艦的命名方式他說，韓國潛艦以韓國海軍的奠基者「孫元一」為名；「安昌浩」級潛艦，則是以韓國獨立運動政治家，也是韓國建國勳章獲獎者為名。

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