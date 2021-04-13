日本合法象牙貿易惹議 WildAid和國際知名人士籲儘速禁止

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 在日本東奧與帕奧前夕，非政府組織野生救援WildAid和日本老虎與大象基金會（JTEF）於3月份聯合發布了一份東京針對中國客戶的象牙買賣報告書，發現自1970年以來，進口象牙量源自25萬頭非洲象，當中包含為數不少的非法盜獵，如今該國仍是全球最大的合法象牙貿易市場。

Wildaid表示，東京是最大的非法象牙國際運輸進出港口，當地的象牙供應商管理著3,000個貿易設施，佔全國象牙貿易量的18%，以因應國內外消費者對象牙的需求。

今年夏天，東京即將舉辦奧運，預計將迎接上萬名外國運動員和其他奧運相關人士，當地政府不理會中央政府的合法象牙交易，積極防止走私象牙製品。為此，東京都知市小池百合子於2020年1月宣布，成立象牙貿易監管諮詢委員會（TAC），防範非法象牙貿易和出口。然而受新冠肺炎疫情影響，TAC自成立以來僅過開4次會議。

為了大象的存續，台灣自2020年1月1日已全面禁絕國內象牙交易，中國也自2018年起，禁止所有關於象牙與象牙製品的違法交易行為，美國、歐洲等主要市場也都陸續禁止這項買賣，如今只剩日本仍未禁止，全因象牙的獨特質感，如用於印章或當作藝術品，仍深受消費者喜愛。

美國知名演員李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）和理查·布蘭森(Richard Branson)皆透過社群媒體呼籲日本政府，儘速杜絕所有的象牙貿易以保育大象。

1989年《瀕危野生動植物種國際貿易公約》簡稱《華盛頓公約》(Convention on International Trade of Endangered Species, CITES)實施全球象牙禁運。據CITES於2017年10月的報告顯示，非洲象的盜獵數量到2016年，連五年都有持續下降的趨勢，但一年所查緝到非法象牙總數約40噸，打破自1989年禁象牙貿易以來的最高紀錄。