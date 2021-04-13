馬斯克傳將來台灣要晶片產能　料循「經濟泡泡」模式抵台

（台灣英文新聞／ 財經組 綜合報導）台灣媒體13日報導，特斯拉執行長馬斯克傳計畫將搭專機來台灣要產能，媒體點名馬斯克將拜訪晶片設計大廠瑞昱，報導也指這位萬眾矚目的億萬富豪創業家料循「經濟泡泡」的免檢疫模式進行台灣快閃行。

全球電動車龍頭指標的特斯拉，同樣也在全球車用晶片荒受害，聯合報導，特斯拉將派高層來台向音效轉換晶片龍頭瑞昱要產能，報導更指名是馬斯克搭乘私人飛機親自出馬。

瑞昱昨（12）日指出，公司的音效晶片沒有供應車用，只有供應個人電腦，全公司只有乙太網路有車用產品。

被媒體問到馬斯克來自高風險國家是否需要檢疫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥12日僅回應，的確有一些申請個案來自非低風險或中低風險國家，由於不適用短期商務方案，但有施打疫苗的商務客，會根據個案做決定，包括起飛前要採檢、入境後每幾天要採檢一次、其會面或外出動線的特殊安排等措施，都需經過主管機關評估。

工商報導，據悉，美國、南韓商務人士來台，大多循經濟部去年推出專案申請的「經濟泡泡」模式，此一模式近來出現申請熱潮、據統計至目前為止已核准53個專案，來台人數多達258人，其中以科技業、生技業最為熱絡。

「經濟泡泡」適用對象是經專案申請重大投資案，申請業者必須符合必要性、急迫性、不可取代性、對台灣經濟有重要貢獻等四大要件。核准後，申請專案來台者可選擇不檢疫但停留天數短（三天二夜）、或檢疫天數短、停留天數短（五天）等專案入台，但年初國際疫情升溫，一度宣布檢疫時間恢復14天，3月起恢復專案申請。

此前在今年3月5日，HP執行長羅爾斯（Enrique Lores）也循「經濟泡泡」模式快閃台灣。媒體報導，羅爾斯以私人包機抵台，3月5日早上完成疾管局必要檢查措施後，在飯店與台灣重要供應鏈主管展開一連串會議，據了解除拜託關鍵原料廠商優先供貨，代工廠則是一年沒有碰面，有敘舊拉攏合作密度的意味。參與會議人士透露，按「經濟泡泡」規定，羅爾斯與供應商會面時除保持1.5公尺社交安全距離，面對面談話中間有壓克力隔板防護，全程也禁止餐飲。