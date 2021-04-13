美國明州非裔男子遭誤殺 警用錯手槍釀意外引民暴動

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）美國明尼蘇達州曾發生警方執法過當，導致非裔男佛洛伊德致死事件，昨(12日)又有年輕黑人男性遭警誤殺，引爆民眾敏感情緒，大規模暴動再度爆發。

這起事件發生在美國明尼蘇達州阿波利斯市（Minneapolis）郊區，一名女警在攔檢期間為查明車輛登記是否過期，意外開槍打死一名20歲非裔男子萊特（Daunte Wright）。由於佛洛伊德遭警察壓頸致死案正在開審，讓當地的氣氛更加緊張。

根據美聯社的報導，布魯克林中心警局今公開說明，表示這是一起烏龍事件。在該名員警的隨身攝像機影片中，可見到警方多次警告被害人萊特「我會電擊你！」並且持續高喊「電擊槍」，這是警方在使用非致命武器前必須的流程。

不料該員警竟將手槍誤以為是電擊槍，朝正在逃脫警方壓制，並企圖開車逃逸的萊特開了一槍。警察局長甘農（Tim Gannon）表示，他深信這是一起意外，該員警並非故意以手槍攻擊萊特。然而非裔人權組織「黑人生命運動」(Movement for Black Lives)，則認為此事件又再度彰顯了種族主義的爭議，政府必須解決種族相關的系統性問題。

案發後，大批民眾上街抗議，更與警方爆發衝突，警方則發射催淚彈、橡膠子彈驅離示威者，當地更緊急宣布實施宵禁。美國總統拜登今(13日)表示，他已和明尼蘇達州當局談過這起悲劇，現在必須等待調查結果出爐。他也呼籲民眾應和平冷靜地示威，絕對不要藉此產生暴動。

根據中央社，明尼蘇達州的運動賽隊也因此暫時停賽，包含職棒、職籃和職業冰球。職棒隊伍明尼蘇達雙城發文表示，為了表示對案件的重視，以及持續關注後續發展，停賽是最好的決定。

美國明尼蘇達州阿波利斯市發生嚴重警民衝突。(圖/美聯社)