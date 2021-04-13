印辦與台灣移民署共同推廣 新式統一證號生活好便利

（台灣英文新聞）在台灣的外國人因為外僑居留證證號與台灣人身分證字號格式不一致，導致網路訂購高鐵車票、網路購物不便利，移民署於今年起全面推動新式「外來人口統一證號」換發，為讓更多在台外國人知道這項便民政策，移民署與駐臺北印尼經濟貿易代表處合作推廣。

新式外來人口統一證號比照國人身分證號之編碼方式，保留第一個英文字母作為地區別，第二碼則從英文字母改為代表性別碼的數字8或9，後面接身分碼及流水號，使在台生活的外國人可更便利申辦各項日常生活業務，如交通購票、網路購物及申辦證件等。

內政部移民署北區事務大隊臺北市服務站主任蘇慧雯，13日前往駐臺北印尼經濟貿易代表處拜會進行說明，由該處人民保護暨社會文化部主任Fajar Nuradi、移民局主任Jerry Risnandar、總務主任Sulistyono及該處印尼籍同仁們與會。印尼經貿代表處並感謝臺灣政府對外來人士的善意，讓他們在臺生活更便利。

蘇慧雯說明，新式外來人口統一證號採併同汰換機制，也就是原持有居留證的外國人，在居留證延期或居留證、永久居留證需辦理資料異動或補(換)發證件時辦理，為分散申辦人潮，單純換發優先適用於非移工之外國人士，於111年1月2日前提出申請者，則無須繳納規費。在臺無居留證的外國人則須主動至移民署服務站提出申請，至於舊式的統一證號則預計於120年1月1日起全面停用。

Fajar Nuradi表示，原本統一證號格式和臺灣身分證編碼方式不同，的確對外國人在使用部分網站造成些許不便，這次移民署換發新式統一證號，相信可以大大解決這個問題。

Fajar Nuradi也關心換發新式統一證號對外國人在臺的駕照、健保等資料是否有影響，另外也有同仁也提到銀行帳戶資料等問題。蘇慧雯則回應，原則上用舊號辦理的健保卡、駕照等都可以繼續正常使用，銀行資料則由銀行主動聯繫客戶辦理變更，客戶不需主動辦理，而且換發後的居留證及永久居留證背面也註記原有的統一證號，以減少換發新號過渡期間可能造成的不便。

蘇慧雯強調，移民署在該政策實施前，已邀集各相關公私機關商討各項配套措施，使大部分的公私機關網路平臺皆可接受新式外來人口統一證號，倘民眾在使用上仍有問題，可撥打「內政服務熱線(1966)」或「外國人在臺生活諮詢服務熱線(0800-024-111)」洽詢。

更多常見問答及新式外來人口統一證號相關資訊可至本署「新式外來人口統一證號專區」查詢。網址為：https://www.immigration.gov.tw/5385/7445/238440/