眼科醫學會學術研討　發表兒童鏡片最新技術

【健康醫療網／記者曾正豪報導】眼科醫療日新月異，由中華民國眼科醫學會主導，高雄榮民總醫院主辦的眼科學術研討會，4月10日於高雄盛大舉行，現場匯集國內外醫藥產業發表最新醫藥技術。此次活動現場也展出有關兒童專用控制鏡片新技術，備受眼科醫療相關人員關注。

兒童近視問題嚴重 小六近視盛行率達70%

由於現今3C產品普及化，使用上常會造成眼睛負擔，台灣兒童接觸使用3C產品普遍，造成近視問題迅速攀升。衛福部國健署更於2017年，針對兒童及青少年的視力監測調查發現，幼兒園學童近視盛行率達9%，國小一年級學童數據更跳躍式攀升到19.8%，而小學二年級則成長到近40%，小六時更高達70%，顯示國內兒童近視問題已普遍化令人憂心。

兒童聰明鏡片 有助控制近視

此次發表技術，為根據香港理工大學及歐美知名研究機構多年來有關近視離焦理論研究，證實透過在視網膜上投射清晰影像同時，額外於視網膜前方投出影像，能做到控制近視的加深。

透過該技術理論基礎，香港理工大學與日本光學大廠所研發D.I.M.S技術鏡片，其近視離焦理論的特殊設計，能有效地減慢近視加深速度，而國外的EJO（European Journal of Ophthalmology）也發表了長達三年的追蹤D.I.M.S技術鏡片成效，此鏡片的問世更被稱為「兒童聰明鏡片」目前已被廣泛用來控制近視度數的增加。

預防近視加深 家長注意孩童用眼習慣

針對兒童近視預防上，眼科醫師呼籲，現代人的眼睛在缺乏休息下，近視的比例自然有增無減。研究發現，只要每星期多花一小時進行近距離的活動。如看書、寫作業、玩手機平板等，近視風險就會增加2%。兒童近視的預防，家長應避免不良用眼習慣，同時陪養成幼兒良好用眼習慣。要讓孩子眼睛有適度休息、多戶外活動、養成良好閱讀姿勢，保持距離超過30公分以上都是必要的。

醫生也提醒，目前坊間在兒童近視問題上，常運用到相關的兒控鏡片產品，但根據法規需遵照眼科醫師處方箋使用，並要選擇已有國際期刊發表及臨床論文數據佐證，使用這類產品才會更加安心，切勿在未經醫師處方下驗配，而延誤可控制的黃金期。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49681/

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