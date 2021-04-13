【持續更新】福島核廢水今定案2年後入海 台環團反對 外交部重視關切

日本福島第一核電廠在311核災後持續產生含氚核廢水。日本政府擬在13日決定將稀釋後的核廢水排入海。(圖/中央社) 日本福島第一核電廠在311核災後持續產生含氚核廢水。日本政府擬在13日決定將稀釋後的核廢水排入海。(圖/中央社)

【更新 12:29 】外交部發言人歐江安就日本核廢水入海議題回應，因涉及海洋環境、生態保育及國人健康安全等面向，外交部高度重視，並配合主政機關行政院原子能委員會多次向日方表達關切。此外，外交部也將我國環保團體憂慮傳達給日方，要求日方正視各界的多元意見。

【更新 12:10】全國廢核行動平台今天發表聲明，嚴正反對日本將輻射污水排放至海洋，使輻射物質進入到生態圈，造成輻射污染風險，更不應因成本考量，將鄰近國家的環境生態、海洋漁業與人民健康置於輻射污染的威脅之中。

【原始發稿時間 11:10】（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）日本政府今（13日）召開閣員會議，拍板定案將福島第一核電廠在311核災後持續產生的含氚核廢水，稀釋後排入海中，目標２年後實施排放。

中央社引用日本放送協會（NHK）報導，日本政府要求經營福島第一核電廠的東京電力公司，設置相關設備及所需準備，目標2年後排放核廢水入海，解決福島含氚核廢水儲存於2022年達上限的問題。

經濟產業大臣梶山弘志表示，儲存核廢水的裝置佔地面積大且干擾了反應爐除役的安全與穩定，如果再次發生強震或海嘯，這些儲存裝置也很可能受損發生外洩。

日本首相菅義偉今天在會中表示，處理核廢水是廢爐無法避免的課題，在確保安全與做好負面觀感對策的前提下，排放入海是最務實的判斷。

目前儲存於福島第一核電廠腹地內的核廢水將先進行稀釋，將廢水中的氚濃度降到日本國家標準的1/40、世界衛生組織（WHO）規定的飲用水標準的七分之一後，再排放入海。

福島第一核電廠預定廢爐時間為2041到2051年，共同社報導，核廢水會在這個時間區間完成排放。

針對可能對農漁業與觀光造成負面觀感與影響，會議決定，福島地方政府與當地農漁產業者將強化監測核廢水排放前後的氚濃度，並借助聯合國國際原子能總署（IAEA）發布客觀的相關資訊來監控與避免不良觀感。 若仍因此導致損失，將由東京電力公司賠償。政府也會協助漁民促銷產品、吸引觀光客等。

美聯社報導，東京電力公司與政府官員指出，少量的氚無害但無法從水中去除，其他選定的放射性核素都可以降低到允許排放的水平。一些科學家則表示，尚不清楚海洋生物接觸處如此大量的低劑量和廢水可能的長期影響。