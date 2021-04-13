【酸民•冒名者退散】台灣太魯閣號慘劇「無償」修復遺體！「76行者」團隊宣布：捐贈物資一律退回

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）太魯閣號事故釀重大死傷，「76行者遺體美容修復團隊」進駐花蓮市立殯儀館協助修復罹難者遺體；由於事故死傷情況嚴重，遺體多破碎、殘肢多，修復難度也增加。

「76行者」無償協助台鐵太魯閣號罹難者修復遺體，但近期因有善心人士想捐款，竟被網友酸言酸語「不是說零酬勞嗎」？

團隊發言人王薇君難過地表示，對義行被攻擊感到委屈。「76行者」昨（12）日下午宣布，目前沒缺化妝品跟保養品，將退回民眾捐贈的物資，「謝謝大家的信任與支持」。

圖/76行者遺體美容修復團隊

「76行者」１２日下午在臉書粉專「76行者遺體美容修復團隊」發文指出，

「向各位支持76行者的網友們先說聲抱歉！不管寄到花蓮殯儀館還是彰化服務處，已經交代一律退回！ 目前真的沒有缺乏化妝品跟保養品的問題！」

中央社4月5日曾報導，2018年普悠瑪號出軌事故也曾到場協助的「76行者遺體美容修復團隊」召集人陳修將說，這次事故造成的死傷情況較嚴重，罹難者經過擠壓，遺體受損嚴重，殘肢多，最嚴重的在頭、臉部，修復難度更高。

他說，到問題是很多遺體都有殘缺的部分，要等到確認後歸屬才能施作，所以時間就會延宕。

陳修將說，家屬陸續領回遺體後，有人特別回來感謝修復團隊夥伴。也有比較激動的家屬，甚至要下跪道謝，其實對他們來說這個工作只是儘量做好該做的事，非常感謝家屬信任，讓每一次修復完成結果都能符合家屬期待。

另一團隊召集人王薇君說，這項工作不在於修復的技術，遺體如何破碎都有方法解決，但是心痛感覺是隨著工作完成仍久久難以平復的。

自由時報12日報導，台鐵太魯閣號4月2日發生嚴重出軌事故，事發後「76行者遺體美容修復團隊」的修復師第一時間就到場義務協助罹難者，但除有不肖人士冒用「76行者」名義進行募款，針對民眾想捐款給「76行者」，竟也傳出有酸民對此進行攻擊，這讓「76行者」發言人王薇君相當難過，強調從沒收過善款和物資，並不捨表示，團隊夥伴聽聞被一些人講得很難聽，感到受傷、委屈，希望別再攻擊他們。

圖/76行者遺體美容修復團隊