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白宮半導體峰會•拜登總統短暫出席　台積電劉德音代表台灣出席：有信心美國新廠會成功

▲峰會由白宮國安顧問蘇利文、白宮經濟顧問狄斯及商務部長雷蒙多主持。▲美國總統拜登短暫出席會議。他在峰會上表示，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。▲劉德音會後表示，台積電在亞利桑那州鳳凰城即將興建5奈米先進晶圓廠，這計畫是美國史上最大的國外直接投資案之一，有信心將會成功。

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/13 10:08
美國總統拜登短暫出席白宮半導體會議。他在峰會上表示，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。(美聯社)

美國總統拜登短暫出席白宮半導體會議。他在峰會上表示，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。(美聯社)

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）白宮在美東時間12日召開半導體執行長峰會，邀請19家企業高層商討晶片短缺問題。白宮傍晚表示，與會人士強調提升供應鏈透明度重要性，也呼籲應改善各級供應鏈的需求預測，紓解未來挑戰。

白宮半導體峰會•拜登總統短暫出席　台積電劉德音代表台灣出席：有信心美國新廠會成功白宮召開半導體執行長峰會，台積電董事長劉德音透過視訊 (如下圖,路透) 親自與會，他表示國外直接投資能強化經濟競爭力，有信心台積電在亞利桑那州將興建5奈米先進晶圓廠會成功。（中央社檔案照片）

白宮半導體峰會•拜登總統短暫出席　台積電劉德音代表台灣出席：有信心美國新廠會成功

白宮12日中午(台灣時間13日凌晨) 召開半導體和供應鏈韌性執行長高峰會，邀請台積電董事長劉德音、通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）、福特汽車執行長法利（Jim Farley）、汽車集團Stellantis、英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）與韓國三星晶圓代工業務主管崔世英（Choi Si Young，音譯）等總計19家企業執行長高層，透過視訊參與會議。

峰會由白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）、白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）主持，美國總統拜登（Joe Biden）短暫出席會議。

根據中央社報導，美國總統拜登在峰會上表示，中國計劃主導半導體供應鏈，美國應強化國內半導體產業，投資不能再等。

全球晶片短缺問題嚴重，為強化半導體科技供應鏈，白宮１２日召開半導體和供應鏈韌性執行長高峰會。

總統拜登（Joe Biden）在會議一開始致詞表示，今天與來自世界各地科技製造業領袖齊聚，目的是要談論如何強化美國國內半導體產業，保護美國供應鏈，而他的半導體投資計畫擁有美國跨黨派強力支持。

拜登指出，他當天收到來自兩黨23位參議員、42位眾議員來信，支持「晶片美國製造計畫」（CHIPS for America Program）。信函提及中國計劃大舉重整和主導半導體供應鏈，以及挹注多少資金以達成目的。

拜登強調，他過去多次表示，中國與世界其他國家都沒在等，美國人也沒有理由再等。美國目前投資大筆資金在半導體、電池等領域，「這是別人正在做的，我們也必須做」。

白宮這次召開半導體執行長峰會，台積電由董事長劉德音透過視訊親自與會，表示國外直接投資能夠強化經濟競爭力，台積電在亞利桑那州即將興建5奈米先進晶圓廠，有信心會成功。

報導引述劉德音會後回應指出，國外直接投資能夠強化經濟競爭力，創造在地就業機會，提升個人收入，進一步拓寬經濟的發展，助力當地公司成長並支持創新。

劉德音說，台積電在亞利桑那州鳳凰城即將興建5奈米先進晶圓廠，這計畫是美國史上最大的國外直接投資案之一，有信心在與美國政府跨黨派的合作下將會成功。

台積電亞利桑那州5奈米廠將於今年(2021年)動工，預計2024年量產，規劃月產能2萬片晶圓，投資金額約120億美元，估計將創造超過1600個高科技專業工作機會，並在半導體產業生態系統中間接創造上千個工作機會。

白宮12日傍晚公布會議摘要

半導體短缺問題衝擊美國勞工家庭，是拜登與總統資深經濟、國安顧問的當務之急。白宮聆聽產業界領袖講述晶片短缺造成的衝擊，並與他們討論短期、長期的解決方案。

白宮表示，與會人士強調提升半導體供應鏈透明度、改善各級供應鏈需求預測的重要性，前者能協助緩解當前短缺問題，後者則能協助紓解未來挑戰。

此外，白宮指出，會中討論應鼓勵美國增加半導體生產能力，確保國內不會再面臨短缺問題。與會人士也討論指出，拜登「美國就業計畫」（American Jobs Plan）的基礎建設投資方案，透過建造前瞻基礎建設、強化供應鏈韌性，將能提升美國競爭力與國安。

與會人士也認為，該項計畫能確保美國持續在關鍵科技上作為全球領袖，並實現乾淨能源未來。

拜登3月31日提出規模至少達2兆美元的「美國就業計畫」，呼籲美國國會對半導體製造與研發挹注500億美元資金，強化關鍵產品製造供應鏈。

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