Alexa
  1. 首頁
  2. 社會

【太魯閣號事故】善款運用7方向出爐 15日起停收捐款

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/12 19:58
台鐵太魯閣號發生重大死傷事故，衛福部統計，截至11日已湧入新台幣8億多元善款。衛福部次長李麗芬（ 圖）12日晚間出席記者會說明善款用途。

台鐵太魯閣號發生重大死傷事故，衛福部統計，截至11日已湧入新台幣8億多元善款。衛福部次長李麗芬（ 圖）12日晚間出席記者會說明善款用途。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組　綜合報導）台鐵太魯閣號2日發生重大死傷事故，衛生福利部今（12）日召開委員會討論款項用途。衛福部次長李麗芬會後宣布，對款項運用討論出7大共識，包括向罹難者遺屬、傷者、家屬提供生活扶助和教育資助等，也決議捐款專戶將提早於15日零時截止。

台鐵408次太魯閣號列車2日上午行駛進入清水隧道前，撞擊掉落在鐵軌上的工程車後出軌，造成49死、211人輕重傷的重大事故，衛福部3日起啟動賑災專戶接受民眾捐款，以協助受災民眾後續所生醫療、復健、經濟支持及社會重建等相關費用。

截至昨（11）日，衛福部專戶湧入33萬218筆、共新台幣8億1410萬多元善款，為確保善款妥善運用，衛福部今天下午2時邀集相關部會及專家召開「0402台鐵408次列車事故案捐款管理及監督委員會」，並於晚間6時召開記者會說明。

委員會召集人、衛福部次長李麗芬說，在會議一開始，全體委員共同起立默哀1分鐘，向罹難者致意，會議中除了取得7大共識，也決議總善款的1/3將全數用於罹難者家屬扶助金，並決定這次捐款將提早於4月15日零時截止，後續有捐款意願的民眾可將善款捐給其他善心團體。

李麗芬指出，7大共識當中，首先是向罹難者遺屬、傷者、家屬提供生活扶助，包括給予扶助金、必要經濟支持等；其次，將在健保、台鐵給予的醫療給付外，給予復建等醫療補助。

第三，對於罹難者遺族、傷者子女提供教育資助；第四，除了協助罹難者、傷者、家屬提供心理重建服務外，也會給予目睹乘客及救災人員相關衛教、心理諮商等服務，並發給心理撫慰金。

第五，提供刑、民法輔助費，若需要相關法律費用，將給予支持；第六，補助直轄市縣市政府自行或結合民間團體辦理罹難者遺屬、傷者關懷支持或心靈重建服務，屬於3年以上的中長期服務。

第七，其他經本會專案同意的項目，委員會經評估、討論後，若認為對於罹難者家屬、傷者重要的，都可以討論後提供協助。

李麗芬強調，4月底前委員會將每週開會討論細部用途，由於這次傷亡民眾以5縣市最多，下週也將邀集縣市代表一同開會討論。
太魯閣號
花蓮
台鐵

相關新聞

【台灣太魯閣號慘劇】林佳龍傳已打包「辭意堅」•孫大千批「別再演十八相送」 游盈隆: 蘇貞昌這次揹了黑鍋!
【台灣太魯閣號慘劇】林佳龍傳已打包「辭意堅」•孫大千批「別再演十八相送」 游盈隆: 蘇貞昌這次揹了黑鍋!
2021/04/12 10:39
【太魯閣號事故】DNA比對出爐 罹難者下修為49位
【太魯閣號事故】DNA比對出爐 罹難者下修為49位
2021/04/11 13:47
【一天50通】「火車界塔台控制員」的懇求 台鐵：勿濫用緊急通報專線
【一天50通】「火車界塔台控制員」的懇求 台鐵：勿濫用緊急通報專線
2021/04/10 13:50
最新【台灣太魯閣號出軌】花蓮檢方漏夜複訊李義祥、東新營造等14人•被告增至6人 台鐵4員工也遭移送
最新【台灣太魯閣號出軌】花蓮檢方漏夜複訊李義祥、東新營造等14人•被告增至6人 台鐵4員工也遭移送
2021/04/09 14:27
【台灣太魯閣號出軌】與李義祥同車非法移工「阿好」•涉過失致死罪嫌　8日起羈押禁見兩個月
【台灣太魯閣號出軌】與李義祥同車非法移工「阿好」•涉過失致死罪嫌　8日起羈押禁見兩個月
2021/04/08 19:35

更新時間 : 2021-04-13 01:08 GMT+08:00

最受歡迎

更新【世風日下】南台灣屏東「假車禍」真擄人 新婚女不幸遇害•曾被兇嫌騷擾、申請保護令未成釀憾事
更新【世風日下】南台灣屏東「假車禍」真擄人 新婚女不幸遇害•曾被兇嫌騷擾、申請保護令未成釀憾事
中國CDC主任坦承：中國新冠疫苗效力低　當局考慮混打疫苗增加保護力
中國CDC主任坦承：中國新冠疫苗效力低　當局考慮混打疫苗增加保護力
熱鬧！台灣大甲媽祖遶境再現萬人空巷　國際使節觀禮、11國語言全球直播莊嚴起駕
熱鬧！台灣大甲媽祖遶境再現萬人空巷　國際使節觀禮、11國語言全球直播莊嚴起駕
專治武漢肺炎！默克公司口服特效藥 第二階試驗證實有效
專治武漢肺炎！默克公司口服特效藥 第二階試驗證實有效
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
餓了！台北傳統市場節「天下第一」水餃出爐！只要10元限量特級水餃帶回家
餓了！台北傳統市場節「天下第一」水餃出爐！只要10元限量特級水餃帶回家
【4/11台灣部桃群聚增一死】感染源不明的案889死亡　肺炎併敗血性休克
【4/11台灣部桃群聚增一死】感染源不明的案889死亡　肺炎併敗血性休克
伊斯蘭文化展四大主題秀代表性文物　台灣國父紀念館回應齋戒月品清真點心
伊斯蘭文化展四大主題秀代表性文物　台灣國父紀念館回應齋戒月品清真點心
更新【太魯閣號出軌調查】台灣運安會主委楊宏智: 李義祥和移工討論挪動工程車 2關鍵晶片還原現場98%
更新【太魯閣號出軌調查】台灣運安會主委楊宏智: 李義祥和移工討論挪動工程車 2關鍵晶片還原現場98%
女王背後的男人 英國41響禮炮致敬菲利普親王
女王背後的男人 英國41響禮炮致敬菲利普親王