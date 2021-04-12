小孩一口亂牙、齒列不正　竟與鼻過敏有關

【健康醫療網／編輯部整理】齒列不正、一口亂牙，甚至厚斗，不一定是牙齒長不好引起，一名7歲男孩小傑因牙齒凌亂及咬合異常等問題，被媽媽帶至牙科矯正，牙醫師卻發現小傑是因為長期鼻塞，習慣張嘴呼吸，進而影響臉部骨骼發育所致，建議媽媽帶小傑至兒科進行鼻過敏治療。

被單每周洗滌並高溫曝曬 少吃冰冷食物

萬芳醫院兒科醫師黃筠涵表示，觀察小傑的鼻子有反覆搓揉的縐褶痕跡，且有輕微黑眼圈，經詢問發現小傑每天早上睡醒時會打幾個噴嚏，偶爾蹭一下鼻子，但之後就沒事了，上學期間也沒有出現任何不適，只是睡覺時常因鼻塞而使用嘴巴呼吸，因症狀不明顯，家長不以為意而輕忽；由於種種跡象顯示小傑有過敏性鼻炎，後續幫他進行過敏原檢驗，結果呈現為塵蟎過敏，所幸經過鼻噴劑用藥及環境改善後，鼻過敏已獲得良好的控制。

黃筠涵指出，天氣轉變時，身體容易受到溫度及濕度變化的刺激，而出現過敏現象，尤其最近忽冷忽熱，門診更是高達一半以上的小朋友都是因為過敏而求診，其中有過敏性鼻炎困擾者更高達30％左右。她說，輕微未影響生活作息的鼻過敏，以環境調整為主，盡量避免接觸過敏原，如塵蟎、灰塵、二手菸或燒香味；另外，家中被單一周至少清洗一次，並以60至70度高溫曝曬。也可選擇補充益生菌或維生素D，最好少吃冰冷食物，也勿進行劇烈運動，以免讓病情加劇。

鼻過敏若過於嚴重而影響睡眠及學習表現，則建議以藥物介入治療，目前藥物治療以鼻噴劑及服用抗組織胺藥物為主，通常經過一個月的藥物使用後都可有效控制，待病情趨緩後，在醫師評估下，將降低用藥頻率，家長們不用太過抗拒。

3歲前免疫系統處於過敏易感期 喝母乳可預防

小朋友從出生到3歲的免疫系統都處於過敏易感期，大量接觸環境過敏原容易誘發出過敏體質，故此段階段可謂是預防過敏的關鍵期，她推薦讓小朋友攝取母乳，因母乳中含有最天然的抗體，能調節小朋友的免疫系統，國內外的兒科醫師更是一致建議，有明顯家族過敏史的小朋友在出生後應盡可能採取全母乳哺餵一年以上；另美國USDA最新公布的每日飲食指南也建議，剛出生的小朋友可適時補充維生素D，幫助保持免疫系統的健康。

資料來源：https://www.uho.com.tw/hotnews.asp

（文章授權提供／優活健康網）



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/news/article/49649/

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