一路有您 山形閣「天天好康道」與您做公益

每個生命都具有無窮的潛力，每個生命都值得被好好對待，山形閣自 110 年 5 月 1 日起至 12月 30 日，與心路基金會合作「憑心路捐款憑證，凡捐款即可雙倍折抵住宿費(以房型定價計算)」捐款，越多折抵亦隨之加倍！

每個生命都有適合他的生活與方式，我們相信每個生命都能歡喜擁抱未來、有他們的成就感；山形閣邀您一起認識「心路基金會」，成立於民國 76 年，一群心智障礙孩子的父母們決定站出來，不僅要為自己的孩子爭取權益，更要為其他相同遭遇的孩子及家庭開闢一條好走的路，散發與分享愛， 從 0-6 歲的早期療育、18 歲以上之職業重建、日間照顧、夜間住宿、社區支持服務、安老服務等完整 的專業支持，「心路基金會」一步一腳印，堅持為台灣心智障礙者及其家庭提供優良、促進友善環境 的服務品質。

礁溪山形閣秉持人本關懷的理念，除了在每年投入宜蘭在地的關懷月外，也在幫助社會弱勢盡一 份小力量，邀請您支持「心路基金會」，奉獻小小心力讓孩子們「天天好康道」，藉由串接愛與生活 的資訊平台，自 110 年 5 月 1 日起至 12 月 30日，憑心路捐款憑證，凡捐款即可雙倍折抵住宿費(以房 型定價計算)，捐款越多折抵亦隨之加倍（折抵上限最高達 11000 元），做公益享受不同的小確幸哦！ 專案內含精緻早餐、文創手作 DIY、大眾裸湯、健身房，在房內還能享受的一噸水位溫泉湯池，一切 好玩的、好吃的在山形閣內通通享受。

捐款 1000 元，或許極為渺小，但是，只要有開始，哪怕只是一點點的改變，有一天，您的一點都 是成為撼動孩子們的支點，我們期許，有成就感的孩子越多，這個社會也將越有成就，因為一路有您。 ※山形閣服務專線：03-987-2323(本專案限電話訂房)、官網 http://yamagatakaku.com.tw/

「心路基金會」捐款方式可參考網站，欲立即捐款請至網站