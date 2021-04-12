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日本擬排福島核廢水入海 台灣加強與日溝通評估風險

日本政府擬在13日決定將稀釋後的核廢水排入海洋，台灣政府高度關注。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/12 18:10
日本福島第一核電廠在311核災後持續產生含氚核廢水。日本政府擬在13日決定將稀釋後的核廢水排入海。(圖/中央社)

日本福島第一核電廠在311核災後持續產生含氚核廢水。日本政府擬在13日決定將稀釋後的核廢水排入海。(圖/中央社)

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）日本在經歷福島核事故後，為冷卻反應爐，每日皆會產生核廢水，幾經考量後，日方決定以「排放入海」來解決貯藏問題。對此，台灣外交部強調，日方應知會台灣，而原能會也將作出海域輻射評估，以監測日後對台灣的影響。

日本放送協會（NHK）報導指出，由專家組成的委員會去年2月曾向日本政府提出含氚核廢水的處理方式報告，專家認為處理核廢水最理想的方式為，將核廢水的濃度稀釋到規定標準以下，再排入海或大氣中。

根據中央社，菅義偉於去年上任後，就積極嘗試打破核廢水處理僵局，雖有一段時間無法與「全國漁業協同組合連合會」展開協調，但今年4月雙方已正式會談，討論決定是否排放入海，以及何時執行等細節。

對此，台灣外交部政務次長田中光表示，針對這項議題，外交部已指示駐日代表處向日本表達關切，並了解進度，而日方目前也尚未決定核廢水處置方式，預計明(13日)才會召開會議。他強調，由於台灣與日本在2014年曾簽訂「核子能源資訊交換備忘錄」，若日本要做任何改變，應該要先通知台灣。

自去年起，日方開啟討論擬核廢水排入海一事，消息一出，台灣原能會就於10月針對核廢水排海的議題作出允諾，表示一旦確認日方排放期程，將即時加強對台灣海域的輻射監測，持續監控及評估福島核災對台灣海域的影響，確保國民健康。
日本
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海洋生態
輻射

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