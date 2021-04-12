香格里拉台南遠東飯店 全方位餐飲寵愛媽咪

迎接母親節的到來，不少民眾已在三月初開始預訂每年一位難求的餐廳座位，餐旅界的「黃金五月」提前開跑！香格里拉台南遠東飯店5月8日至9日推出「寵愛媽咪」餐飲活動，於5月1日前預訂「醉月樓」中餐廳、「遠東CAFÉ」自助餐廳或「THE MEZZ牛排龍蝦館」，加碼贈送600元餐券組；飯店亦推出中西式外帶團圓套餐，每套4,800元至7,200 元；另由西點賽事常勝冠軍許煜新主廚推出六款母親節蛋糕，從傳統風味、濃郁巧克力、清爽起司、香脆派塔到生乳捲，5至7吋價格450元至1,080元，4月25日前預購享9折優惠。更多詳情及訂位，請洽(06)702-8856。

中西料理與自助饗宴，闔家歡度母親節週末

香格里拉台南遠東飯店三間不同風格的餐廳提供消費者多樣選擇。主打江浙菜的「醉月樓」中餐廳 (38樓)推出四人以上「漂亮媽咪合餐」，每套5,520元起，並可依用餐人數每位加價1,380元，享用主廚以滋潤養顏的石斛、桃膠、銀耳、山藥、桂圓等食材，獻上十道佳餚，包含開胃頭盤「吉祥精緻五雅碟」，搭配鮮味十足的「金汁海皇扣珍寶」與「三絲豆豉蒸鮮魚」，人氣美食「上海椒鹽軟殼蝦」、「臘腸櫻蝦油雞飯」、「翡翠無錫燒子排」與「上湯金銀燴時疏」，以及用料豐盛的「石斛山藥烏雞盅」，最後品嘗「醉月精緻雙美點」與「紅棗桂圓燉桃膠」做結尾，席間每人贈送一杯石斛冰茶，並為每位媽媽準備手工玫瑰豆沙包一份，5月9日特別規劃媽媽免費美甲服務。

若是長輩獨愛一次品嘗各式中、西、日、印度料理、與琳瑯滿目的甜點水果，不能錯過「遠東CAFÉ」自助餐廳 (10樓)午及晚餐澎湃料理，包含爐烤美國肋眼牛排、法式小羊排、帝王蟹海鮮粥、香煎黑椒牛小排、廣式脆皮烤鴨、明太子甜蝦握壽司、日式石狩海鮮鍋等輪番上菜，席間精選啤酒與葡萄酒暢飲，還有戰斧豬排為每位賓客親送上桌，成人每位1,380元、6至11歲兒童每位780元、3至5歲幼童每位150元。此外，重視浪漫氛圍、喜愛西餐的媽媽，最適合到「THE MEZZ牛排龍蝦館」(2樓)，主廚推出「美國安格斯菲力牛排」、「美國28天濕式熟成頂級肋眼牛排」、「美國28天濕式熟成頂級紐約客牛排」與「波士頓活龍蝦」等精選晚間套餐，每套1,380元至2,680元；活動期間，加碼每位媽媽頂級頭皮養護組乙組。上述價格需加一成服務費。5月1日前預訂並完成2成訂金，即可獲得600元餐飲抵用券組(內含兩張300元餐飲抵用券可於下次消費使用)。

外帶合餐在家也能五星級

母親節在家也不下廚，選購由「醉月樓」許忠賢主廚精心打造的「江浙闔家外賣餐」，每套六人份7,200元，以「江滬五福」打頭陣，主菜則是許主廚私房「麻油雞臘腸米糕」、「金蒜寬粉海大蝦」與「蠔皇麒麟鮮斑卷」加上作工繁複、滋味獨特的滋養「蟲草菌菇燉雞盅」，甜點則是人氣點心「香烤蘿蔔絲酥餅」，是不能錯過的經典餐色！此外，「THE MEZZ牛排龍蝦館」為喜愛西餐的媽媽提供震撼視覺與味覺雙享受的「戰斧牛排歡樂分享餐」，每套四人份4,200元，主廚選用美國牛排，謹慎地將超過5公分厚度的肋眼部位，先以胡椒、鹽調味後，塗上香料細心碳烤，將鮮甜肉汁封住並於表面上色後，再入烤箱中烤約10至15分鐘，確保牛排焦脆的表面保有軟嫩多汁的口感。

節慶必備母親節蛋糕

由西點常勝冠軍主廚許煜新親自操刀設計六款母親節蛋糕。巧克力控最愛「巧巧陪著你」，入口後法國頂級巧克力多層次風味慢慢散開，從煙燻、黑巧克力、香草、椰香到堅果香氣的濃郁口感一次滿足，六吋蛋糕售價1,080元；派塔基底「甜蜜蜜」餟飾著各式莓果，內餡檸檬與日本柚子，酸甜清香中和焦糖慕斯甜度，清爽入口，七吋蛋糕售價980元；針對小家庭設計的長條蜂蜜蛋糕「愛不釋手」，有著豐富細緻內餡，包含貝禮斯奶酒，大溪地香草卡士達醬及法式栗子蒙布朗，每條售價450元；費時製成的粉紅立體花飾展現高貴外型的「媽媽咪呀」，以紅寶石巧克力搭配黑咖啡，並以新鮮水果增添風味，六吋蛋糕售價1,080元；以日本柚子重乳酪作基底「柚想你」，搭配內餡舒芙蕾輕乳酪與外層白乳酪幕斯，並綴上手工粉紅康乃馨花朵十分討喜，六吋蛋糕售價980元；以及獨特方型蛋糕造型的「牽牽有你」綜合苺果並帶有淡淡的玫瑰香氣，五至七吋蛋糕，售價800元至1,080元。4月25日前預購享9折優惠。飯店地址：臺南市東區大學路西段89號，官網網址。