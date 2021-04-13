【不只台鐵】矢板明夫：太魯閣出軌是台灣長期對基礎建設的忽視

（台灣英文新聞／ 張雅鈞 台北採訪報導）近日在台北記憶倉庫所舉辦的「文化認同，定位自我」爐邊訪談會上，知名日籍作家、也是記者的矢板明夫被問及太魯閣出軌事件，直言事故發生，須檢討其系統性與政治上的原因，要加強基礎建設，將「安全留給子孫」。
由台北市一所國際性質實驗教育機構校長、被學生暱稱為「全台最酷校長Dr.Lee」的美籍歸國台人李有誠博士所舉行的系列訪談，邀請了具二戰遺華日僑第二代背景，也是現任日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫進行一場文化認同與自我定位的深度對話。期間，矢板提及了日、中、台的文化差異，也回應了訪談者提及的對太魯閣出軌事件看法。
矢板日前在電視上表示，台灣常將系統性的問題歸咎於個人問題。他認爲，問題會發生是多個因素同時造成的，要解決問題也必須根除其他促發原因。他曾採訪日本埼玉縣一起漏電引發的重大火災，矢板引述所採訪的消防局長所說，「至少要有七個致命性的原因湊在一起才能發生一場火災。」單一原因是問題，但未必會引發悲劇，是各式各樣的疏忽湊成了悲劇。例如三年前的普悠瑪出軌，最後以司機操縱的問題告終，但是有很多更嚴重的問題被忽視、沒有被檢討，悲劇便依舊會發生。
放在本次的太魯閣出軌事故來看，矢板明夫說，絕非只有李義祥一個人是原因，而有很多「系統上、政治上」的原因。矢板直言，台灣的選舉文化造政黨為了選票短視，忽略基礎建設。他表示，「不管是國民黨還是民進黨，都不是很熱心，因為基礎建設需要投資大、時間長、見效很慢，沒有選票。」以捷運為例，修一條捷運至少要十年時間，一個市長（連任）任期八年，「他越過重重難關，預算請了，開始開工，但剪綵的時候一定不是他」。所以說台灣很多政治人物花錢請明星辦煙火大會，聚集人潮，以此獲得選票，「（這是）一個短視的問題。」
矢板也提出實際前往花蓮採訪，當地司機提出的諸多抱怨，如蘇澳斷橋造成死傷，太魯閣落石砸死人等，他認為加強基礎建設都可以避免。台鐵出軌現場沒有柵爛，這次是人禍，若不改善也可能因天災發生事故。
矢板說，日本就會從災害中取教訓。自民黨就推出「國土強韌化計畫」，花費數十年的時間將日本所有的公共建設重新點檢一遍，加強安全，力求在天災降臨時讓傷亡減輕到最低。自民黨一直努力推行該計畫，而「這基本上是沒有票的」，因為不出事大家都認為是安全的。政府花錢修基礎建設，雖然民眾無感，但安全才是重要的。
矢板認為，台灣需要有「思想的改變」，重視跟投入基礎建設。他也舉例美國，總統拜登決定花費6200億美元做基礎建設。反觀台灣，藍綠兩黨高舉「債不留子孫」的口號，不願花錢做基礎建設。他也舉出，相較於日本百分之二百三十八的負債，台灣的國家負債實際僅佔百分之三十幾。他說，日本雖然負債，但「把安全留給子孫是更重要的」。