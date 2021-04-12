英國防疫限制大鬆綁！民眾酒吧倒數歡慶解封

英國疫情逐漸緩和，非必要的零售商店、美髮沙龍、健身房和戶外餐飲場所等將從12日起恢復營業。（圖/中央社） 英國疫情逐漸緩和，非必要的零售商店、美髮沙龍、健身房和戶外餐飲場所等將從12日起恢復營業。（圖/中央社）

（台灣英文新聞/ 林于雯 綜合報導）曾為歐洲疫情重災區的英國，於今年一月開始封城三個月，由於疫苗施打計畫順利，加上封鎖政策有效執行，英國按原訂時程於今(12日)重新開幕各地商店，讓當地民眾興奮不已。

自從在英國肯特郡(Kent)發現新冠肺炎的變異病毒後，全英都蒙上了一層陰影，英國首相強森(Boris Johnson)為此採取強硬的防疫政策，希望能遏止一波又一波的疫情高峰。

自疫情高峰期一月開始至今，全英已有超過50%的成年人接種了至少一劑新冠疫苗，加上社交限制與城市封鎖措施，和高峰期相比，死亡人數已減少超過95%，確診人數則減少90%。因此各地的健身房、酒吧、賣場、理髮院，以及其他封城時經認定為非必要營業場所，都可於12日重新開始營業，英國人們開始重返「早上去健身房運動；下午去美容院剪髮；傍晚逛逛百貨公司後，等待酒吧開門與朋友聚餐」的生活。

根據路透社的報導，許多英國民眾在解封前一天近12日午夜時，拿出手機一起倒數大肆慶祝。隔天，排隊進入賣場購物人潮逐漸出現，街上也可以看見許多人正準備好好地去整頓一下髮型。倫敦作為全球酒吧密度最高的城市之一，當地民眾更是興奮地舉起大酒杯，與同桌友人乾杯慶祝。

除了蘇格蘭地區，全英各地自今日開始都開放餐廳的戶外用餐，而室內用餐最快則要等到5月17日。這一次英國解封也期待迎來經濟復甦，畢竟這三個月以來，英國的零售業已損失超過27億英鎊，而去年間也有1萬7千多間連鎖商店被迫關閉，因此這次的疫情緩和與防疫鬆綁為許多民眾帶來希望。