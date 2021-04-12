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4/22地球日 新北市推「新北倡議」

推AR濾鏡串連公民 修復我們的地球

By 台灣英文新聞
2021/04/12 17:34
照片來源：新北市政府環境保護局提供

照片來源：新北市政府環境保護局提供

新北市搭配4至6月環境節日推出「環境季」系列活動。今年4/22地球日主題為Restore Our Earth（修復我們的地球），環保局提出「新北倡議我願意」網路活動，推出AR濾鏡邀請民眾拍攝照片或影片，象徵對地球許下承諾，支持「氣候行動、清淨大地、減塑一起來、簡單生活不浪費」。4/12至22日，民眾將照（影）片上傳個人臉書並填寫相關資料，就有機會抽到iphone XR、switch、PHILIPS智慧掃地機器人等獎項。臉書搜尋「新北i環保」有更多活動細節，歡迎民眾體驗濾鏡、共同響應永續行動！

新北市長侯友宜上任以來，高度關注極端氣候對環境的挑戰，也強調氣候行動需要跨局處通力合作，沒有一個單位可以置身事外。因此陸續提出氣候願景、2023年新北成為無煤城市、成立氣候及能源對策委員會，提出減緩及調適等具體作為，甚至與國際大城市串聯關燈一小時，響應全球低碳行動。市長表示，新北市在地球日提出「新北倡議」，主張綠色、清淨、減塑及簡單生活，只要每個人都可以從小細節做起，也能為地球的修復帶來大大的能量。

環保局長程大維表示，今年422地球日，新北市也不缺席。為響應今年主題，新北市環保局推出「新北倡議我願意」網路活動，發揮創意製作AR濾鏡，吸引網路民眾及年輕人一同響應，就是為了呼應市長不分國界、不分年齡的氣候治理理念，希望透過這次網路活動，串連每一位公民，對抗氣候變遷。

環保局歡迎民眾參與濾鏡拍攝，且可參加抽獎。只要先開啟「新北倡議我願意」濾鏡 https://reurl.cc/xgXLL5 ，再將拍攝好的濾鏡照片或影片上傳至個人FB，寫下指定響應文字及設定公開，最後填寫本次活動表單 https://reurl.cc/l0XN5E (並附上個人響應貼文連結)，即可参與抽獎。獎項有Nintendo Switch、iPhone XR、PHILIPS智慧掃地機器人、深層按摩筋膜槍、instax　mini 11 拍立得、CarryUse優卡杯、200元禮券。

環保局補充，新北倡議內容有「氣候行動」，響應綠色消費、搭乘大眾運輸、節約能源；「清淨大地」，呼籲垃圾不亂丟、勤回收、保護海洋；「減塑一起來」，降低對塑膠依賴、隨身攜帶環保容器，減少一次性廢棄物；「簡單生活不浪費」，力行吃多少點多少、用多少買多少。AR濾鏡以微笑啟動，有中角灣、千島湖、平溪嶺腳車站、淡水金色海岸及八里焚化廠等五款新北著名美景可供背景選擇。

4/22地球日 新北市推「新北倡議」

照片來源：新北市政府環境保護局提供

更新時間 : 2021-04-13 01:07 GMT+08:00

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