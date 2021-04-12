中台灣德基水庫水位持續探底•河床裸露、只能撐23天　經濟部：「供5停2」不影響產業界

久旱不雨，供應大台中用水的德基水庫12日水位持續下降，從警方拍攝的監測畫面，可發現已有大片河床裸露。（警方提供）中央社 久旱不雨，供應大台中用水的德基水庫12日水位持續下降，從警方拍攝的監測畫面，可發現已有大片河床裸露。（警方提供）中央社

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)久旱不雨，供應大台中用水的德基水庫，今天(12日)水位持續下降，預估只能再撐23天，蓄水量剩4.6%，從警方拍攝的監測畫面，更可發現已有大片河床裸露，水情嚴峻。



供應大台中用水的德基水庫12日水位持續下降，根據警方拍攝的監測畫面顯示，已有大片河床裸露乾涸，只見泥沙，沒有水流經過。 （警方提供） 中央社

久旱不雨，供應大台中用水的德基水庫12日水位持續下降，預估只能再撐23天。（警方提供）中央社

台中地區久未降雨，從6日起實施「供5停2」分區供水，大台中主要水源來自德基水庫與苗栗鯉魚潭水庫，而德基水庫的蓄水量因缺雨持續下降中。

大甲溪發電廠表示，德基水庫昨（11日) 的水位是1329.32公尺，今天上午的水位則下降到1328.97公尺，水位仍在持續下降中。

德基水庫昨天的蓄水量為4.8%，今天的蓄水量再往下降，剩4.6%，原本經濟部水利署預估還可撐28天，目前預估可撐23天，水情不樂觀。

根據警方拍攝的監測畫面顯示，原本水流豐沛的德基水庫，已有大片河床裸露乾涸，只見泥沙，沒有水流經過，這樣的旱象幾十年未曾見過。

台中及苗栗從4月6日起實施「供5停2」分區供水，德基水庫是供應大台中地區的水源之一，對於德基水庫蓄水量持續下降，民眾都很擔心未來是否會再實施更進一步的限水措施，而水利署副署長王藝峰則表示，目前還不會有進一步的限水措施。

王藝峰指出，因為不下雨，水庫蓄水量的下降都在預料中，供應大台中的水源，不能只由單一水庫的蓄水量來評估，還有鯉魚潭水庫、地下水、伏流水等，在多方調控下，目前不會採取更嚴格的限水措施。

另一方面經濟部長王美花今天表示，4月份水情不理想，所以中部地區實施「供5停2」的措施，希望用水可持續到梅雨來臨，再加上科學園區的節水措施，目前產業界不受影響，生產沒問題。

王美花、文化部長李永得與桃園市長鄭文燦上午出席遠東國際會議中心動土典禮，王美花在會後接受媒體聯訪，對於記者提問最近的水情，她表示，依照氣象預報4月份不是很理想，所以中部地區實施「供5停2」的限水措施，希望用水可持續到梅雨來臨前，呼籲大家節約用水一起度過難關。

王美花也特別感謝桃園市長鄭文燦，她說，鄭文燦從去年(2020年) 起就跟著經濟部超前部署、盤點相關水情，桃園的埤塘等都優先利用，讓石門水庫的水可減少使用，不僅桃園目前的水情燈號還維持為黃燈，而且桃園還可供水給新竹，這是非常重要的調度，讓北台灣地區的調度極大化，目前仍維持中部地區實施「供5停2」的措施。

她說，台灣產業界目前都不受影響，中部地區因為科學園區有管線可節水到15%，經濟部也非常用心去盤點每一個科學園區、工業園區的使用狀況，目前生產都沒有問題。

遠東企業集團董事長徐旭東表示，「缺水是我們應該要更珍惜水，我們浪費了很多水」，相信經濟部已經在努力，他希望能下點雨，也希望最近形成中的颱風可以為台灣帶來雨量。

有記者詢問桃園市長鄭文燦，對於昨天(11日) 總統蔡英文邀府、院、黨、黨團及執政縣市長共商時局，對8月公投達成「不提對案」共識的看法。鄭文燦說「沒有反宣傳，只有正面對話」，基於執政責任不提對案，但對於能源轉型、非核家園、食品安全、國際經貿、環境保育等各種議題，民進黨的執政就是要把不同的價值做最好的安排，正面對話才能解決問題。

鄭文燦說，連署的鄉親也是基於一顆愛台灣的心，但資訊要充分，政府會把所有的事實跟真相都攤在陽光下，經過公共的理性討論，讓選民做出抉擇，「正面對話、積極對話才是我們的方向」。

經濟部長王美花（前左3）、文化部長李永得（前左2）、遠東集團董事長徐旭東（前右2）與桃園市長鄭文燦（前右1）等，12日出席遠東國際會議中心開工動土典禮。中央社