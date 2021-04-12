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臺灣證交所：上週外資在集中市場買超173.90億元

買超友達10.02萬張最多，另賣超群創6.54萬張最多。

By 台灣英文新聞
2021/04/12 17:31
臺灣證交所：上週外資在集中市場買超173.90億元

根據台灣證券交易所統計，上週（2021/4/6~2021/4/9）外資在集中市場總買進金額為3,192.25億元，總賣出金額為3,018.35億元，買超為173.90億元，另統計自2021年年初至4月9日止，外資總買進金額為5兆2,916.63億元，總賣出金額為5兆6,028.86億元，累計賣超為3,112.23億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為23兆937.72億元新台幣，占全體上市股票市值的44.91%，較4月1日的22兆7,069.45億元新台幣，增加3,868.27億元。

就個股比較部分：　

上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為：

第一名：友達：買進343,045千股，賣出242,879千股，買超100,166千股。

第二名：華邦電：買進147,271千股，賣出86,290千股，買超60,981千股。

第三名：英業達：買進57,135千股，賣出27,190千股，買超29,945千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：

第一名：群創：買進307,771千股，賣出373,169千股，賣超65,398千股。

第二名：仁寶：買進17,455千股，賣出65,238千股，賣超47,783千股。

第三名：陽明：買進30,595千股，賣出71,604千股，賣超41,009千股。

更新時間 : 2021-04-13 01:07 GMT+08:00

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