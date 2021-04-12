四月天遊平溪 「螢光秘境‧蔥滿幸福」

平溪珠蔥淡雅香，是春天限定好味道， 又以四月更為鮮嫩甘甜。今年新推出許多宣傳珠蔥主題的活動， 除了今日的記者會揭開序幕外，4月17日舉辦的展售會也是系列的 活動重頭戲，與台北凱撒大飯店聯名推出珠蔥料理絕對不容錯過， 主打的平溪「螢光秘境‧蔥滿幸福」一日遊，精彩可期的特色活動， 讓大家尋蔥香來到平溪，絕對不虛此行！

今年與台北凱撒大飯店合作即日起至五月底聯名推出「 珠蔥食憶無菜單料理」，台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚王裕賢表示， 從經典的珠蔥烘蛋到創意的珠蔥蘿蔔絲酥餅食憶無菜單料理每一道都 是能勾起無限回憶的家常滋味， 搭配可無限續碗的古早味芋頭米粉湯、鹹粥、滷肉飯，每位只要52 0元(2人成行)， 是飯店首度推出價格如此平易近人的隱藏版美食。

平溪區農會理事長胡正吉表示，「螢光秘境‧蔥滿幸福」 的平溪私旅行，以平溪珠蔥為主題的產地餐桌旅遊團， 讓大家體驗親自下田摘採翠綠珠蔥， 品嚐台北凱撒大飯店國宴團隊的珠蔥外燴料理， 感受山林之中螢火蟲點點螢光的浪漫秘境， 最後一起放天燈祈願美夢成真， 一系列探索台灣平溪無限魅力的行程！

新北市長侯友宜表示，無施灑農藥高品質平溪珠蔥， 在各地區的農會與農友的攜手推廣下， 已慢慢累積出知名度與好口碑，去年更是讓產地直銷逆轉勝， 平溪珠蔥的銷售量較前年同期成長了四成以上好成績！ 目前地方老農種植珠蔥結合當養蜂青農及創生團隊， 新創社區導覽服務平台配合珠蔥、蜂蜜農產品行銷， 以青銀共創的方式，完善地方自我生活機能。 今年更希望透過與五星飯店的產地餐桌聯名合作以及推廣平溪產地旅 遊觀光，還有一推出就受民眾熱烈迴響的小旅行， 原本規劃四個梯次，分別是4/18、23、24、25， 每個梯次限量40名，今天特別規畫於 4/26增加一梯次，絕對讓大家感受到「蔥」滿幸福的旅遊體驗！

此外本周六(4月17日)將在平溪農會舉辦珠蔥產地展售會， 除了有新北各區農會特產展售、珠蔥特色料理及搖蜜體驗DIY活動 (珠蔥花捲、珠蔥肉包、珠蔥芋頭捲、珠蔥粿)外，現場消費滿20 0元即可參加摸彩活動，將於現場抽出4組與台北凱撒大飯店聯名的 「珠蔥食憶無菜單料理」四人份套餐(每組售價為2,080元)， 讓民眾不用改名也能免費吃星級飯店的美味的珠蔥料理！ 另外還有延續多年最夯的「尋寶趣」活動，凡4/12-5/31在 新北各產區平溪、石碇、深坑等商圈有配合珠蔥料理之餐廳，消費滿 500元即現折100元！邀請民眾一起來產地品嚐珠蔥料理。