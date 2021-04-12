海外債需求增 北富銀推出「海外債券線上交易」

今年以來美國公債殖利率攀升，價格進入低檔區間， 加上新台幣匯率強勢，國內多家行庫都抓緊機會陸續進場加碼美債， 也引起投資人對海外債券的關注。台北富邦銀行表示， 近三年來行內海外債券商品申購人數增加超過5成， 申購金額更成長達2.2倍， 顯示大眾對海外債券的接受度已持續提升。為優化客戶投資體驗， 北富銀特別結合數位金融科技，自即日起推出「海外債券線上交易」 ，客戶可利用行動銀行或網路銀行進行海外債券申購及贖回委託， 並提供「線上申贖取消」功能，可因應市場動態即時調整資金規劃， 成為民眾進行海外債券投資的最佳利器！

北富銀表示， 海外債券是由外國政府機構或外國企業所發行的有價證券， 具備固定配發債息及到期還本的特質， 以追求穩健收益為目的之投資人， 可選擇信用良好的債券進行長期佈局。 過去海外債由於投資門檻較高，通常一檔債券基本申購金額為3萬美 元，加上申購贖回需要中介撮合，流程比較複雜， 因此大眾投資人較為陌生。但近年來市場處於低利率環境， 不少投資人為了尋求更穩健的投資標的， 開始在海外債券上進行佈局， 藉由信用良好發行者所發行之海外債券， 除了能提供長期固定利息收益之外， 對於降低資產組合之投資風險亦有幫助。

隨著行動科技發展，大眾越來越習慣在網路上採買各項物品， 為了讓投資人在理財時也能享有跟網購一樣快捷便利的體驗， 並滿足因疫情產生的遠距交易需求， 北富銀特別針對海外債券商品開發線上交易服務，只要動動手指， 即可輕鬆完成海外債券的申購和贖回委託， 也可以隨時查看各項委託交易的狀況，同時在交易完成後， 系統會主動通知成交結果，方便客戶即時掌握投資情況。

此外，對臨時想調整委託狀態的客戶，北富銀也同步開發「 線上申贖取消」功能，凡線上下單的交易，只要在下單當日下午3點 前，都可以隨時線上取消，大幅提升投資的彈性與便利！

配合「海外債券線上交易」開辦，北富銀同步推出優惠活動， 自即日起至5月7日止， 只要於北富銀行動銀行或網路銀行完成海外債券線上申購， 即可享有手續費5折優惠！同時， 北富銀每個月都將精選熱門海外債券，客戶用1萬美元的較低門檻即 可進行線上申購，期待更多投資人把握機會， 親自體驗海外債券固定領息、累積財富的優點！ 詳細商品及活動詳情可參閱官網說明：https:// ebank.taipeifubon.com.tw/B2C/ TxnDispatcherServlet?trxName= NextTaskId&nextTaskId=CNFTX039