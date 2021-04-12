「夜尿」恐增年長者死亡風險！ 台灣醫揭4大致病因子 一夜2次以上快就醫

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）「唉，睡到一半又想上廁所了！」 累了一天，只求一夜好眠，但睡眠一直被尿意打斷，隔天起床有一種根本沒睡飽的感覺。其實「夜尿」不只是影響睡眠品質，還可能代表心血管疾病的警訊，高血壓、高血糖患者，也比較容易會有夜尿的問題。醫師提醒，成人夜尿透過合適治療，搭配日常生活的調整，可有效穩定控制夜尿狀況。

半夜如廁2次以上影響睡眠品質 揪出夜間多尿致病因子

根據國際尿失禁防治協會(ICS)定義，夜尿是因為「尿意強烈中斷原來的睡眠而醒過來，而這樣的情形一個晚上至少2次以上，但不包含因失眠而重複起來小便的情形」。

台灣尿失禁防治協會廖俊厚理事長提到，台灣40歲以上成人的夜尿盛行率高達38.1%，且盛行率隨著年齡增長而增加，因此，無論男女「夜尿」都是十分普遍卻容易被忽視而導致就醫率偏低的泌尿道症狀。

廖俊厚提到，即便夜尿並非嚴重的疾病，但卻可能是身體亮紅燈的警訊。常見夜尿原因有四：

「睡眠期間身體製造的尿量過多」，正常人一整天尿量主要發生在白天，夜間多尿定義為夜間排尿量總合大於全日總排尿量三成以上，雖然人體會自己調控荷爾蒙分泌，隨著年紀增加，荷爾蒙分泌的能力會逐漸退化，導致身體抗利尿激素分泌不足，以致夜間多尿。 「膀胱能儲存尿液的能力低下」，多半與膀胱過動症、神經性膀胱等膀胱疾病或是男性攝護腺肥大息息相關。 「內科疾病」，如心臟血管疾病患者，血液循環不好容易有水腫問題，白天沒辦法把水份回到血液循環，自然就會產生水腫，晚上睡覺時，平躺或是把腳墊高，這時腳與心臟同高，心臟這時就比較容易把水份循環到腎臟，才會出現夜尿。又如糖尿病患者，有「吃多」「喝多」「尿多」三大特色，原因除了喝水量多，導致排尿量增加外，也可能是高血糖傷害到神經，導致神經無法控制膀胱，因此排尿次數比常人增加。 「睡眠障礙」，如患有睡眠呼吸中止症的患者，半夜腦部處於缺氧狀態，導致無法分泌抗利尿激素，尿液不斷從腎臟流向膀胱，因此會有夜尿情形。

長輩請注意! 夜尿跌倒次數和死亡風險呈正相關

夜間多尿是一個與生活息息相關的疾病，即便患者自覺半夜多次如廁，也不願就醫，往往是對身體產生嚴重影響後，才就醫治療。

台灣泌尿科醫學會王弘仁秘書長指出，夜間多尿如不積極治療，可能會對生理與心理造成影響，臨床上常發現許多長者因為身體抗利尿激素分泌不足，導致夜間需要多次起床如廁，恐提高因精神恍惚或手腳無力跌倒的機率，對生命產生很大的威脅。

此外，因為多次如廁影響睡眠品質，精神狀況也會相對變差。再者，多次起床如廁不只對患者自身產生影響，臨床上也發現對於枕邊人的影響非常大，因多次起床如廁，影響枕邊人的睡眠品質，許多患者因而與另一半分房或分床睡，間接影響到夫妻感情的和諧。

治療夜尿從「生活型態調整」與「口服藥物」相輔相成

王弘仁提到，夜尿是疾病，積極治療才能穩定控制！治療夜尿與夜間多尿需要多管齊下，症狀輕微者，建議應從生活習慣開始調整，睡前四小時內應減少喝水與刺激性的飲品如茶、咖啡、酒精及水含糖過多的水果等，並且養成睡前先將尿液排空的習慣。

另外，經醫師評估需要藥物介入者，目前已有口服合成抗利尿激素藥物，可有效改善夜間多尿症狀，口服合成抗利尿激素藥物，藉由抗利尿激素類似物之作用減少夜間尿液的產量，根據歐美研究顯示，可減少高達五成以上的夜尿次數，並增加兩小時以上的連續睡眠時間，提高睡眠品質，精神狀態與活動也會有顯著的改善。

夜間多尿是疾病 及早至泌尿科治療

廖俊厚呼籲，「確定夜間多尿原因，才能找出治療方法。」患者除了要長期配合治療外，日常生活型態的調整也是治療重要的一環，如夜尿已造成生活上的困擾，應立即至泌尿科檢查，與醫師討論解決方針。王弘仁秘書長最後建議，如有疑似夜尿的症狀，建議患者可透過排尿日誌，記載每次喝水量、排尿量、排尿間隔，按照晚上睡8小時、白天活動16小時估算，確定晚上總尿量是否大於每天總量三分之一，如已確診的患者，也要長期服藥，才能擺脫夜間多尿，重拾夜夜好眠。