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富邦金控前3月稅後淨利500.29億元 EPS4.89元 續居金控每股獲利王

3月及前3月累計稅後淨利、EPS 均續創歷史新高。子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前3月獲利同寫歷史新高。

By 台灣英文新聞
2021/04/12 17:24
富邦金控前3月稅後淨利500.29億元 EPS4.89元 續居金控每股獲利王

富邦金控2021年3月自結稅後淨利114.99億元，較去年同期成長42%。累計今年前3月稅後淨利500.29億元，較去年同期大幅成長118 %，每股盈餘(EPS)為4.89元，續居金控每股獲利王，累計前三月未適用價格變動準備金之EPS則達5.02元。富邦金控3月單月稅後淨利、前3月稅後淨利、每股稅後盈餘皆續創歷年新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前3月獲利同步寫下歷史新高；富邦人壽、富邦產險3月單月獲利亦創下歷史新高。

受惠於三月份國內外股票市場活絡，雖然第一季實現投資獲利，但富邦人壽三月底未實現利得餘額仍持續上升，亦帶動人壽淨值創下歷史新高，逾5,200億元。台灣經濟表現樂觀，富邦人壽認為，市場仍朝正向發展。傳產企業處經濟復甦初期，營收及獲利正提升中，而電子業基本面表現仍佳，富邦人壽持續看好國內股市，因此三月份實現較少的資本利得。

3月23日富邦金控公告公開收購日盛金控條件成就，創下國內首樁「金金併」的歷史里程碑，3月30日完成53.84%股權交割，並自當日起日盛金納入富邦金合併報表，未來期盼發揮營運綜效，共創股東、員工、產業的多贏局面。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

  • 富邦人壽2021年3月稅後淨利為81.7億元，較去年同期成長9%，累計前3月稅後淨利391.1億元，較去年同期大幅成長143%，主要受惠於投資收益表現亮眼，反映股債市操作表現良好。三月份受惠於國內外股票市場活絡，隨全球經濟基本面好轉，新冠肺炎疫苗接種等利多刺激，第一季債市操作策略以減碼並實現資本利得因應，增加現金部位，以期未來利率走升期間增加投資，提升經常性收益。三月單月美元升值1.55%，兌換損益較上月轉好，提存外匯價格變動準備金金額亦較以往為高。美國利率走高趨勢下，美元相對其他貨幣自年初開始轉強，境內經常性避險成本(CS)市場仍維持低檔(20-30bp)，大幅低於去年1Q同期市場水準(130-200bp)。展望未來，在美元升值及利率走升趨勢下，對壽險業營運績效將有所助益。累計前三月初年度保費收入(First Year Premium)達390億元，總保費收入(Total Premium)達1,312億元，累計前二月續期繳保費收入位居市場第一。3月份初年度保費收入較去年同期成長33.6%，預估排名市場第二，主要受投資市場熱絡及本公司商品策略，投資型商品單月較去年同期成長89.2%，第一季亦較去年同期成長160.7%。負債成本持續下降，承保面維持良好。富壽資本適足率及淨值比較去年年底提升，持續維持穩健水準，面對未來經濟環境變化，將適時調整資產負債管理相關策略。
  • 台北富邦銀行2021年3月稅後淨利16.33億元，累計稅後淨利49.59億元，較去年同期成長20%，主要受惠銀行核心業務存放款動能持續成長，帶動利息淨收益較去年同期成長5%，以及金融市場操作收益表現亦優於去年；信用卡有效卡數較去年同期成長19%，帶動簽帳金額年增16%。2021年3月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為672.91%，資產品質維持穩健。
  • 富邦產險2021年3月稅後淨利5.47億元，較去年同期成長35%，累計稅後淨利19.42億元，較去年同期成長31%，主要受惠於穩健的承保業務表現和優異的投資績效。3月單月簽單保費42.14億，累計前三月保費124億元，續居市場龍頭。
  • 富邦證券2021年3月稅後淨利5.53億元，累計稅後淨利17.07億元，較去年同期大幅成長907%。今年首季台股量價同步創高，富邦證券經紀與財管業務均較去年同期大幅成長，金融交易業務去年3月受疫情負面影響，今年首季則受惠市場行情，獲利較去年同期顯著增加。

表格: 富邦金控及各主要子公司2021年3月份稅後淨利

單位：百萬

2021

2020

3

1-3

3

1-3

富邦金控

11,499

50,029

8,124

22,963

每股稅後盈餘()

1.12

4.89

0.79

2.24

富邦人壽

8,170

39,113

7,485

16,102

台北富邦銀行

1,633

4,959

247

4,128

富邦產險

547

1,942

405

1,484

富邦證券

553

1,707

(188)

170

更新時間 : 2021-04-12 17:32 GMT+08:00

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