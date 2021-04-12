富邦金控前3月稅後淨利500.29億元 EPS4.89元 續居金控每股獲利王

富邦金控2021年3月自結稅後淨利114.99億元，較去年同期成長42%。累計今年前3月稅後淨利500.29億元，較去年同期大幅成長118 %，每股盈餘(EPS)為4.89元，續居金控每股獲利王，累計前三月未適用價格變動準備金之EPS則達5.02元。富邦金控3月單月稅後淨利、前3月稅後淨利、每股稅後盈餘皆續創歷年新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前3月獲利同步寫下歷史新高；富邦人壽、富邦產險3月單月獲利亦創下歷史新高。

受惠於三月份國內外股票市場活絡，雖然第一季實現投資獲利，但富邦人壽三月底未實現利得餘額仍持續上升，亦帶動人壽淨值創下歷史新高，逾5,200億元。台灣經濟表現樂觀，富邦人壽認為，市場仍朝正向發展。傳產企業處經濟復甦初期，營收及獲利正提升中，而電子業基本面表現仍佳，富邦人壽持續看好國內股市，因此三月份實現較少的資本利得。

3月23日富邦金控公告公開收購日盛金控條件成就，創下國內首樁「金金併」的歷史里程碑，3月30日完成53.84%股權交割，並自當日起日盛金納入富邦金合併報表，未來期盼發揮營運綜效，共創股東、員工、產業的多贏局面。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽2021年3月稅後淨利為81.7億元，較去年同期成長9%，累計前3月稅後淨利391.1億元，較去年同期大幅成長143%，主要受惠於投資收益表現亮眼，反映股債市操作表現良好。三月份受惠於國內外股票市場活絡，隨全球經濟基本面好轉，新冠肺炎疫苗接種等利多刺激，第一季債市操作策略以減碼並實現資本利得因應，增加現金部位，以期未來利率走升期間增加投資，提升經常性收益。三月單月美元升值1.55%，兌換損益較上月轉好，提存外匯價格變動準備金金額亦較以往為高。美國利率走高趨勢下，美元相對其他貨幣自年初開始轉強，境內經常性避險成本(CS)市場仍維持低檔(20-30bp)，大幅低於去年1Q同期市場水準(130-200bp)。展望未來，在美元升值及利率走升趨勢下，對壽險業營運績效將有所助益。累計前三月初年度保費收入(First Year Premium)達390億元，總保費收入(Total Premium)達1,312億元，累計前二月續期繳保費收入位居市場第一。3月份初年度保費收入較去年同期成長33.6%，預估排名市場第二，主要受投資市場熱絡及本公司商品策略，投資型商品單月較去年同期成長89.2%，第一季亦較去年同期成長160.7%。負債成本持續下降，承保面維持良好。富壽資本適足率及淨值比較去年年底提升，持續維持穩健水準，面對未來經濟環境變化，將適時調整資產負債管理相關策略。

台北富邦銀行2021年3月稅後淨利16.33億元，累計稅後淨利49.59億元，較去年同期成長20%，主要受惠銀行核心業務存放款動能持續成長，帶動利息淨收益較去年同期成長5%，以及金融市場操作收益表現亦優於去年；信用卡有效卡數較去年同期成長19%，帶動簽帳金額年增16%。2021年3月底逾放比率為0.19%，備抵呆帳覆蓋率為672.91%，資產品質維持穩健。

富邦產險2021年3月稅後淨利5.47億元，較去年同期成長35%，累計稅後淨利19.42億元，較去年同期成長31%，主要受惠於穩健的承保業務表現和優異的投資績效。3月單月簽單保費42.14億，累計前三月保費124億元，續居市場龍頭。

富邦證券2021年3月稅後淨利5.53億元，累計稅後淨利17.07億元，較去年同期大幅成長907%。今年首季台股量價同步創高，富邦證券經紀與財管業務均較去年同期大幅成長，金融交易業務去年3月受疫情負面影響，今年首季則受惠市場行情，獲利較去年同期顯著增加。

表格: 富邦金控及各主要子公司2021年3月份稅後淨利