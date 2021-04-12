台北市報業工會：新聞不該再免費！政府應介入進行與平台的談判

(台灣英文新聞／ 財經組 綜合報導）受到今年2月澳洲政府成功立法，允許當地媒體向轉載新聞內容的網路平台收取費用的事件激勵，台灣數家知名新聞媒體代表12日共同發出聲明，呼籲扭轉一般民眾認為閱讀新聞內容應該免費的錯誤觀念，而政府應承擔積極引導轉向的角色。

在臉書與谷歌歷經數月反抗並妥協後，澳洲與跨國網路平台的「保護在地新聞產業」之爭在2月落幕，根據新法「新聞媒體與數位平台強制議價法（News Media and Digital Platforms Mandatory Bargaining Code）」，網路公司被鼓勵自行跟在地新聞組織協商須支付的費用，新法也強迫網路平台在變更自己的新聞排序演算法時必須先知會這些在地新聞業者。

媒體報導，公平會12日召開「數位平台，內容網站及線上廣告產業生態及爭議」座談會，與會者討論到近期澳洲立法的「新聞媒體與數位平台強制議價法」，建議台灣政府對於大型科技平台壟斷作為影響報業經營應積極地回應，聯合台灣其他媒體同業展開集體協商，促進立法。

台北市報業商業同業公會秘書長、工商時報副總經理陳志光指出，跨國數位平台影響報業經營，讀者習慣免費新聞提供的氛圍應該要改變。

台北市報業商業同業公會發出六點聲明，指臉書與谷歌吃新聞媒體免費午餐嚴重影響媒體業正常發展，澳洲「新聞媒體與數位平台強制議價法」只是朝向合理化的開端，政府應該順應潮流有所作為：

1，扭轉一般民眾認為新聞內容應該免費閱讀的錯誤觀念，讓媒體營運可以回歸正軌。澳洲模式樹立標竿，台灣政府應該積極擬定因應方針，協助本土新聞業者進行談判，及早跟上「新聞付費」的產業新慣例。

2，在反壟斷議題上，台灣應該設法加入正在凝聚中的跨國談判機制，掌握美國、英國、加拿大、以及歐盟等國家正在快速發展的科技反壟斷立法潮。

3，我們不應妄自菲薄，台灣人口與澳洲相近，網路科技力量遠在澳洲之上。澳洲政府率先立法，在全球反科技壟斷的潮流中取得領先地位，加拿大、英國、歐盟、印度等國家隨即跟進，台灣也不應該缺席。

4，台灣作為華文世界最重要的新聞媒體產出基地，與谷歌、臉書有相當的談判籌碼，因此必須「在政府支持之下進行集體談判」，澳洲、加拿大、英國等政府的談判戰術，即是聯合相關新聞媒體公會集體發聲。

5，台灣除了有極為活躍的傳統新聞媒體，新興網路媒體也如雨後春筍，實質上成為中國以外，產量與品質最大的華人媒體中心，若能透過「澳洲模式」的啟發，推動「台灣模式」立法，才能確保國內傳統媒體永續發展。

6，澳洲原本是相對邊緣英文媒體市場，政府與業者卻能找到槓桿，掌握網路產業變化的先機，取得全球話語權，並且扶植本地產業邁向下一個網路世代，澳洲具 有前瞻眼光的政策戰略與戰術，值得台灣借鏡。