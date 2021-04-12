COVAX首批AZ疫苗預計傍晚展開配送 台灣指揮中心：機組員完成接種後可望鬆綁檢疫

首批由COVAX配送的19萬9200劑牛津AZ疫苗，12日上午已經通過7項檢驗，預計傍晚就能展開配送。 首批由COVAX配送的19萬9200劑牛津AZ疫苗，12日上午已經通過7項檢驗，預計傍晚就能展開配送。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）食藥署長吳秀梅今（12）日表示，首批由COVAX配送的19萬9200劑牛津AZ疫苗，今天上午已經通過7項檢驗，預計下午展開封緘，傍晚就能放行、展開配送。另外，針對機組員盼打疫苗換檢疫鬆綁，指揮中心表示，正在研議中。

台灣透過COVAX取得的首批牛津AZ的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫苗約19萬9200劑於4月4日到貨，食藥署當天便取樣600劑依原廠規格進行外觀、鑑別、pH值、細菌內毒素、無菌、DNA/protein比例、效價試驗等7項檢驗。

食藥署署長吳秀梅表示，該批疫苗今上午已全數檢驗合格，預計下午展開封緘，傍晚核發封緘證明書後，就能由指揮中心安排配送。

聯合報引述吳秀梅的說明，COVAX首批AZ疫苗4日到貨後，當天即展開為期1周與2周的平行無菌培養檢驗；此次試驗取樣600劑，進行測試有300劑，留樣300劑，為期7日的檢驗結果於今日上午出爐，檢驗合格，預計下午展開封緘，傍晚核發封緘證明書後，將封緘放行AZ疫苗19萬8600劑。

另外，由於AZ疫苗打氣不如預期，除了呼籲原本開放的第一類醫護人員盡快接種外，中央流行疫情指揮中心今擴大開放中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等接種計畫所列第二、三類實施對象接種疫苗，包括國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員等。

而8日指揮中心發言人莊人祥曾表示，待12日擴大接種後，可望釋出5000至1萬劑供自費使用，將視接種狀況決定是否再往下開放第四類接種對象，包括外交或商務人士、留學生等的自費對象，預計4月底前就會開放施打。指揮中心發言人莊人祥今日也說明最新進度，預計本週會公布第四類接種對象的接種價格及時程。

針對航空界盼接種疫苗後，可縮短檢疫天數，擺脫工作、隔離無限循環的惡夢；莊人祥今天表示，機組員若能落實外站管理、機上全程防疫措施，加上有完整接種武漢肺炎疫苗，將研議鬆綁入境檢疫規定。

至於有接種疫苗的商務客入境後能否縮短檢疫天數，指揮中心也同步研議中，將持續參考他國作法、評估哪些檢驗項目能確認疫苗效果，經專家討論後才可能做出決定，目前尚未討論出初步方案。