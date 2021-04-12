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【英國奧斯卡獎】李安領終身成就獎 「游牧人生」包辦4大獎

英國影藝學院電影獎公布得獎名單，華人導演表現亮眼。

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/12 15:54
台灣導演李安獲第74屆英國影藝學院電影獎終生成就獎。（圖片翻攝自YouTube)

台灣導演李安獲第74屆英國影藝學院電影獎終生成就獎。（圖片翻攝自YouTube)

（台灣英文新聞／ 藝文組 綜合報導）第74屆英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）一連兩天（10日與11日）在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳揭曉得獎名單，華人導演李安獲終身成就獎殊榮，另一位華人導演趙婷則以公路電影「游牧人生」風光搶下4獎。

出身台灣的國際大導演李安，在本屆英國奧斯卡獎榮獲終身成就獎，是首位該獎項的華人得主。今年該獎項的引言人則請到曾與李安在1995年電影「理性與感性」合作過的休葛蘭（Hugh Grant）擔任。休葛蘭表示，今晚最經典的獎要頒給應該是世界影壇最經典的導演李安，他很難想像一個人能拍出這麼多傑出的電影，他打趣道：「台灣以頂尖複製人科技著稱，我一直相信那裡住著半打的李安」。

中央社報導，在預錄的致詞影片中李安提到，英國在他的從影生涯中一直對他特別友好，電影『冰風暴』只有在英國賺錢，在拍『理性與感性』時就像他的第2個電影學校，「當時我只能用簡短的句子溝通。我給演員的評語很簡潔、直接與誠實，演員們比賽誰能從我這得到最殘酷的評論」。

李安也表示，拍攝「理性與感性」後他勇於嘗試不同類型的電影，這給予他勇氣去擴展視野、敞開心胸。「這就是電影的真諦，有勇氣敞開自我去面對真相，透過故事、影像與聲音呈現在大銀幕上，這是我與世界建立連結的方式，也是我熱愛的事。」

另一位華人導演趙婷所執導的「游牧人生」是當晚的最大贏家，一舉囊括4項大獎，包括最佳影片、最佳導演、最佳女主角獎還有最佳攝影獎。該片描繪一群居無定所的人，在美國各地浪跡的探詢「家」與自我的人生之旅。

值得一提的是，最佳男主角獎則是由英國資深影星安東尼霍普金斯（Anthony Hopkins）拿下，他在「父親」（The Father）一片中飾演對抗失智症的老年人。他九度入圍演技獎並四度獲得肯定，更於2008獲頒終生成就獎，如今台灣之光李安也加入這個榮耀的名單。
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更新時間 : 2021-04-12 17:31 GMT+08:00

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