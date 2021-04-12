【係真Ａ•注射給你看】台灣AZ疫苗擴大施打首日　副指揮官陳宗彥「秀肌肉」帶頭接種•羅一鈞做「糖友」表率

更新時間: 2021-04-12 16:06

首次發稿: 2021-04-12 12:57

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）牛津AZ的武漢肺炎疫苗今天（12日) 擴大施打，開放防疫人員、航空機組員等對象接種，指揮中心陳宗彥副指揮官及醫療應變組副組長羅一鈞，上午帶領中央及地方政府防疫人員還有高接觸風險工作者，在桃園醫院眾多媒體鏡頭前接種疫苗，並現場直播。同時藉此呼籲符合第一、二、三類對象之61.3萬人員踴躍接種，保護自己也保護身邊的人。

陳宗彥、羅一鈞與2名防疫醫師，以及其他12名第二、第三類的航空、警消等人員，上午到衛生福利部桃園醫院，經過醫護人員評估、量測體溫後，陸續接種武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）AZ疫苗。

羅一鈞透露他本身是糖尿病患者, 希望藉此告訴「糖友」們不要害怕注射AZ疫苗 (直播截圖)

華航(上圖) 與長榮(下圖) 機組員, 今天也派代表參加注射疫苗記者會 (直播截圖)



上圖為所有參加注射者與負責施打的醫護合影 (直播截圖)

今天現場共有16人參加注射直播記者會，流程方面先由醫師問診評估、接著量體溫 、注射前護士會告知注射疫苗名稱與批號, 注射後則會發給接種卡, 以便在注射第二劑時出示, 也可在必要時成為未來的疫苗護照 。

陳宗彥副指揮官在注射後表示, 相較平常的打針或抽血，AZ疫苗因為針頭細，注射時沒有扎進去的感覺，比蚊子叮到還要無感。

他說，防疫過程除了第一線醫療人員外，包括機場CIQS服務團隊(編按: CIQS代表的即是海關檢查(Customs)、證照查驗(Immigration)、人員檢疫及動植物檢疫(Quarantine)、安全檢查及航空保安(Security)），是國境守護最重要的四道關卡。）、各縣市警消、村里幹事等民政同仁都是在第一線從事直接接觸工作，第三類像是航空業及國際商船從業人員也具有高風險，兩類合計約12萬5000人，一、二、三類共計61萬多人，若這三類的施打比例可大幅提升，對整個防疫工作將有非常大的助力。

陳宗彥也提醒民眾，打完疫苗戴口罩、勤洗手還是最基本的，希望生活可以更便利，第一線的同仁可以更健康更安全。

他表示，指揮中心會持續評估疫苗施打完之後形成的保護力狀況，包括打完疫苗後未來的檢疫措施是否調整會持續關注，將依照科學數據做實際調整，包括機組員的部分其實都一直在滾動檢討，未來疫苗施打完也會比對國際上，打完疫苗之後所形成的保護力狀況進行調整。

衛生福利部附屬醫療及社會福利機構管理會執行長王必勝表示，目前全國已有100多個處所可施打疫苗，衛福部所屬的20多家醫院，只要符合資格對象願意掛號都不會限號，人多還會加開門診，疫情至今還未結束，國外甚至繼續蔓延中，防疫要做好疫苗一定要打好，希望國人一起努力堅守到最後，直到疫情結束。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，他本身有糖尿病約5年的病史，也是代表糖友接種，有些糖尿病友也是高風險群，國外有研究指出，糖尿病患者得武漢肺炎重症的風險較一般人增加3倍。所以糖尿病患者也是列在第9順位的高風險族群，希望藉由他的接種，能夠讓糖友安心，了解糖尿病患者也是適合、需要接種AZ疫苗。

他說，疫苗接種卡仿造國際通用的預防接種書，上面有包括疫苗名稱、接種日期、疫苗廠牌，還有接種者的簽名，還會註明第二劑接種的日期，一方面有出示證明的效果，也提醒接種者注意下次的接種時間，接種第二劑疫苗時還是要出示接種卡，若日後真有所謂的疫苗護照，接種卡就是現成的紙本疫苗護照。

中央社報導，參與疫苗接種的桃園市政府消防局大有分隊隊員詹仁豪表示，他是消防隊員，工作上會接觸到疑似個案患者、載送確診患者後送，或是前往檢疫旅館、醫院，是高接觸風險人員，打疫苗是保護自己，他對疫苗有信心。

警政署航空警察局安檢大隊第一隊隊員陳以倫表示，安檢大隊平常的工作任務是在機場第一線檢查旅客行李，因為在高風險第一線，這次有機會可以接種疫苗，經過單位詢問意見，他對疫苗有信心，因此就前來接種。

長榮航空航行本部B777機隊資深訓練督導徐瑋鍠表示，就目前統計飛行組員部分約有6成同意接種，其他四成的飛行員，除擔心疫苗注射後的反應紀錄或後遺症，而產生疑慮，另一方面是疫苗接種後，相關的居家檢疫、居家隔離或自主健康管理的規定還沒有明確配套，想等政策更明確後再決定。

徐瑋鍠指出，民航局已發出飛安通告，施打後的48小時內不能派勤，長榮航空更嚴謹，在當天只有2名飛行組員的情況下是72小時，如果是3或4名飛行組員時為48小時。由於777長程機隊的班次很密集，加上機組員還有居檢及自主健康管理的限制，所以公司最近來也是忙著調整班表，若施打疫苗後檢疫時間可以縮短，相信會提高接種意願。

疾管署12日發布新聞稿指出，指揮中心表示為維持防疫量能，使高感染風險對象儘早獲得免疫保護力，自今日起開放中央及地方政府防疫人員及高接觸風險工作者等接種計畫所列第二、三類實施對象接種COVID-19疫苗。

符合接種資格對象可至疾病管制署全球資訊網查詢院所後預約接種。由於疫苗為多劑型包裝，為減少疫苗耗損，請依預約時間，攜帶健保卡等身分證明文件準時前往接種。



指揮中心提醒，疫苗接種後應於接種單位休息並觀察至少30分鐘，無恙後再離開。羅一鈞副組長提醒，不良反應最容易在注射後５到１０分鐘左右出現，但發生比率約僅十萬分之一。而接種後可能出現反應主要為接種部位疼痛，通常於數天內消失，其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛等，若症狀持續未改善請儘速就醫診治、釐清病因。

完成2劑AZ疫苗接種後，與不活化疫苗間隔至少14天；與其他活性減毒疫苗間隔至少28天。即使完成COVID-19疫苗接種，仍應遵守防疫新生活原則，勤洗手、佩戴口罩、保持社交距離，以降低感染風險，確保自身健康。