加拿大施壓拒美論壇頒獎蔡英文 外交部：台加友好尊重結果

(台灣英文新聞／ 張雅鈞 綜合外電報導）總部位於華府的國際非營利無黨派組織「哈利法克斯國際安全論壇」（Halifax Security Forum，HFX）去年計畫將重要獎項頒給台灣總統蔡英文，傳遭主要贊助者加拿大政府以撤贊助手段施壓，目前雙方形成僵局。外交部回應，尊重頒獎結果。

該獎以已故美國共和黨籍亞利桑那州聯邦參議員麥肯（John McCain）為名，旨在肯定來自任何國家、在追求人類正義上展現出色領導能力的人。

據美國政治新聞機構Politico於11日報導，多名知情人士披露，HFX去年底決定將「約翰‧麥肯公共服務領導獎」（John McCain Prize for Leadership in Public Service）頒給蔡英文。該論壇董事會成員，同時也是麥肯遺孀的辛迪‧麥肯（Cindy McCain）也同意頒獎給蔡的決定。

HFX的副總裁謝雪佛（Robin Shepherd）在聲明中表示，由於新冠肺炎大流行，將在適當時機公布2020年度麥肯獎獎落誰家。他也提出，蔡英文是一位備受尊敬的國際領袖，台灣第一位女性總統，也是全球民主的堅定倡導者，「她無疑是這個獎項的理想人選」。

這是繼2018年表彰希臘列士波斯島（Lesbos）人民在拯救中東和非洲難民的努力，以及2019年表彰香港的公民抗爭者維權的勇氣後，HFX計畫頒發的第三座約翰‧麥肯公共服務領導獎，用以表彰蔡力抗中國施壓的勇氣。

報導指出，加國官員在知悉頒獎決定後，明確表示如將獎項頒給蔡英文，加國政府會撤回對HFX的支持與贊助。而加拿大國防部長薩詹(Harjit Sajjan) 的發言人萊恩（Todd Lane）則並未正面回應杜魯道（Justin Trudeau）政府是否因主辦方計劃頒獎給蔡英文而威脅退出論壇。他在給Politico的信件中表示，加國政府已經通過與HFX的捐款協議提供了財政支持，「但國防部和加拿大武裝部隊並未參與論壇的策劃。」

台灣駐華盛頓和渥太華代表處的官員則拒絕對此發表評論。

外交部發言人歐江安今（12）日表示，我方一直與該論壇密切交流，如果論壇確實有意頒獎蔡總統，將會是對蔡總統及台灣人民在抗疫及民主的一項肯定與殊榮，但對於論壇頒獎結果「表示尊重」。

歐江安也說，台加兩國友好，價值理念相近，總理杜魯道也公開肯定支持台灣，未來將繼續與加國政府、哈里法克斯國際安全論壇等各方加國友人保持密切聯繫。

HFX每年舉辦安全論壇，廣邀全球各國政要、軍方代表、各界重要人士參與。除加國政府外，亦受北大西洋公約組織（NATO）贊助。其網站稱該論譠致力於「加強民主國家之間的戰略合作」，要對北京的專制擴張主義採取批判立場。在去年出版《HFX民主國家手冊》，其中強調 「中國帶來的嚴重挑戰」。HFX向贊助方承諾，他們對論壇的捐助將加強其政府 「對抗中國的決心」。

Politico指出，杜魯道政府對這樣的情況感到「不適」。在2018年加拿大當局代表美國逮補華為首席財務長孟晚舟後，中國隨即以間諜活動罪逮捕起訴了兩名加國人作為報復。加拿大保守黨領袖奧圖爾（Erin O'Toole）則痛批：「看到杜魯道政府會在多大程度上暗中支持中共，這令人失望」。