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台灣AZ新冠肺炎疫苗開放縣市首長第一天　桃園市長鄭文燦搶頭香

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/12 10:52
響應AZ疫苗擴大接種，桃園市長鄭文燦（左）12日上午 8時許率先施打，為表示對疫苗的信心，也代表對疫苗 的有效性、安全性都可以放心，市府有...

AZ疫苗擴大接種 鄭文燦率先完成

響應AZ疫苗擴大接種，桃園市長鄭文燦（左）12日上午 8時許率先施打，為表示對疫苗的信心，也代表對疫苗 的有效性、安全性都可以放心，市府有... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）周一（12日）是開放第二、三類族群施打阿斯特捷利康（AZ）新冠肺炎（COVID-19）疫苗的第一天，桃園市長鄭文燦上午七點五十分前抵達署立桃園醫院並在評估後完成施打，成為台灣第一位施打疫苗的市長，鄭文燦在接種後表示「打的時候沒感覺」，並呼籲符合資格接種的族群儘快施打。

台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、以及台中市長盧秀燕均於同日上午陸續完成疫苗施打。

中央流行疫情指揮中心日前宣布4月12日起，COVID-19疫苗開放第二類中央及地方政府防疫人員，及第三類高接觸風險工作者接種。桃園市長鄭文燦表示，為加強民眾對疫苗的信心，特別率領局處首長在第一天就一起施打。

鄭文燦周一上午七點五十分前抵達衞福部桃園醫院帶頭接種，在桃園市府十局處首長的陪同下，一起先進行接種前專業評估，包括藥物史、過敏史的了解以及量測血壓，確定數值皆正常，並且填寫自願接種疫苗的同意書。最後進入診間施打。

鄭文燦在完成接種後出面說明，疫苗打在左邊手臂上，「個人沒有任何不適」，接種疫苗過程很快速，在遵照醫囑休息30分鐘後，將繼續其他的市政行程。他也說，接種疫苗後3天內也將密切留意是否出現副作用。他呼籲：「台灣防疫進入下半場，期盼疫苗接種能夠順利推動。」

同日上午9時30分，台北市長柯文哲赴聯合醫院和平院區進行接種，副市長蔡炳坤、祕書長陳志銘與衛生局長黃世傑也來陪同施打。

同時，中央流行疫情指揮中心也宣布，國內首批到貨、經COVAX平台取得的AZ新冠肺炎疫苗19.92萬劑，預計最快今天完成檢驗封緘後放行。
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