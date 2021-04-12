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喪夫哀慟逾恆 為何英國女王不太可能遜位？

女王已與上帝打了契約

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/12 10:17
英國女王伊麗莎白二世（圖／美聯社）

英國女王伊麗莎白二世（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）痛失相伴七十載的伴侶菲利普親王（Prince Philip），次子安德魯王子（Prince Andrew）稱父親的離世為母親的生命留下「巨大空洞」，外界不免揣測，女王是否可能就此遜位？

英國前首相約翰·梅傑爵士（Sir John Major）接受BBC訪問時表示，身為上位者，女王的孤寂不足為外人道。鮮少有人能讓她敞開心胸，直抒胸臆。面臨煩惱與危機，壓力無從發洩時，只有菲利普親王能真正給她一個擁抱，安慰她，「事情沒有妳想的那麼糟」。

伊麗莎白二世自1952年繼承王位，至今已近七十年，對於人生重大支柱的離去，女王會否萌生退意？英國王室專家一般認為，不太可能。衛報報導，王室歷史學家維克斯（Hugo Vickers）指出，女王是在加冕典禮上接受塗聖油儀式，宣誓履行義務、捍衛英國國教信仰之君主。這意味她已與上帝「訂了協議」，不可能輕言遜位。

若無法視事，女王大可指派攝政王，喬治三世（George III）就有先例。再者，女王將於2022年迎來即位70周年的白金禧年（Platinum Jubilee），在這值得慶祝的重大里程碑之前卸下一切，完全不合邏輯。

主打王室議題的雜誌Majesty Magazine主編利特（Joe Little）也認為，女王這些年來已將若干工作交棒長子查爾斯王儲（Prince Charles），但她只要體力許可，不可能遜位。「她是個虔誠的基督徒，這是她與上帝打的契約，她會奉行到底。」

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英國女王與夫婿菲立普親王（圖／美聯社）
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