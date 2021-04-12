【財經主筆室】台積電股東會如何面對爆增50萬股東？韓國三星電子經驗可借鏡

全球半導體代工龍頭台積電（2330）日前股東人數一度突破百萬人大關，成為台灣股東人數最多的企業，股東人數爆增，也讓台積電也面臨諸多考驗。首先得面對的最大挑戰，就是即將在6月8日舉行的2021年股東大會。一年來台積電股東激增逾50萬人，股東會場如何能容納可能湧入的大批股東，應該就會讓台積電大傷腦筋吧？或許韓國三星電子今年股東會的新作法可做為借鏡。

台積電去（2020）年股東會召開時股東人數僅46萬餘人，而今（2021）年股東會股票最後過戶日4月10日。據集保公司統計，截至4月9日為止，台積電股東人數為98萬122人，足足比去年多出逾52萬人，而這倍數爆炸的股東人數，有33萬人是在今年才買入，且以小股東或不足千股的零股股東佔大多數。

半導體股絕對是目前最夯當紅炸子雞，台灣護國神山是台積電，韓國護國神山顯然就是三星電子！韓國去年個人投資者同樣大舉買進三星電子股票，據韓國證券結算院統計，2017年底三星電子當時股東總數僅15.8萬人，但進行股票分割後，2018年底股東總數已增加至78.8萬人，2020年底更一舉超過215萬人，創下歷史最高紀錄，相當於每100名韓國國民中就有4人持有三星股票。

台積電本周四（15日）即將召開法說會，對象是針對法人（外資、投信、投資機構），散戶投資人（包括小股東）不得進場，導致法人說明會與散戶有距離感，散戶投資人無法在法說會裡獲得第一手資訊，只能事後從媒體或網路去了解法說會內容，小股東唯一能直接參與及與公司進行對話的機會，只有一年召開一次的股東大會。

台積電去年股東會因受新冠肺炎疫情影響進行二大變更，首先是往年會場在自家竹科總部演講廳舉行，首度更改地點移往新竹國賓大飯店舉行，其次就是防疫情期主動要求股東多加利用「股東e票通 」方式，進行電子投票行使表決權，結果現場小股東出席依舊異常踴躍，人數是往年一至二倍。

包括美中對抗、客戶遭美國科技限制令及赴美投資等議題，小股東都爭相提問，還有股東詢問台積電外匯操作方向，董事長劉德音及總裁魏哲家均一一耐心回答，但這一年來股東人數倍增，有意參與股東會小股東絕對只會多、不會少，小股東的提問也會更多，而台積電今年股東會舉辦地點與方式與去年完全相同，真的夠應付這巨大變化嗎？

韓國三星電子於3月17日舉行今年股東大會，由於股東人數達215萬人，三星電子除也採電子投票來行使表決權外，股東會前公司即對外表示：「考慮到有很多投資者想參加股東大會，我們準備了在線直播和問答的環節。」相關信息在3月初即在公司網站上發佈，股東可以註冊觀看直播，結果這次線上直播，當天有214萬多人參加，是企業歷史上人數最多的一次。

即使三星電子已採取在線直播方式來疏緩股東到現場意願，當天參加股東會的股東人數還是有近千人，三星準備座位卻只有800餘席，導致部份股東排隊近2小時才得以入場而發生爭議，事後三星對外表示，雖然將座位數從往年400席增加到了近800席，未料到仍有如此多的股東來參加大會，並為未做好相關保障工作表示歉意。

三星電子215萬名股東中，超過200萬人是小額股東（持股低於1%），股東會當天近千名股東出席，人數比去年多2倍，台積電今年能參與股東會的98萬餘名合格股東中，持股低於5張以下小股東約90萬人，佔股東總數的92%，台韓兩大半導體龍頭同樣面臨小股東爆增，三星電子懂得適時變通，以在線直播方式來照顧眾多股東參與權益，顯然台積電在如何善待小股東的作法上，似乎仍有很大努力空間。