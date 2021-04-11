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全台灣首支！高端腸病毒71型疫苗解盲成功 拚2022年上市

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/11 20:06
高端疫苗總經理陳燦堅（中）宣布，高端疫苗「腸病毒 71型疫苗」多國多中心三期臨床試驗解盲成功，估明年 可上市。

高端疫苗總經理陳燦堅（中）宣布，高端疫苗「腸病毒 71型疫苗」多國多中心三期臨床試驗解盲成功，估明年 可上市。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）高端疫苗總經理陳燦堅今（11）日宣布，高端疫苗「腸病毒71型疫苗」多國多中心三期臨床試驗解盲成功，估2022年可上市，將可望預防易引發重症的腸病毒71型，預估疫苗主要市場在東南亞。

高端疫苗今天在櫃買中心召開重大訊息記者會，宣布高端疫苗「腸病毒71型疫苗」多國多中心三期臨床試驗，免疫數據解盲結果。

高端疫苗表示，高端腸病毒71型疫苗三期臨床試驗，於台灣及越南完成3061人收案，在進一步完成受試者施打一年後的血清體採集及實驗室數據分析後，於民國110年4月10日完成免疫生成性數據解盲，且數據達到台灣法規指引要求之標準。

高端疫苗指出，藥品名稱為EV71 Vaccine（商品名未定案），用途為腸病毒71型之預防，本項三期臨床試驗執行地區為台灣、越南，受試者人數總計3061人。

高端疫苗強調，本臨床試驗為多國多中心，採台灣、越南同步收案、隨機、雙盲、安慰劑對照的臨床設計，收案對象細分為3個年齡組，包括2個月至6個月、6個月至2歲、2歲至未滿6歲的嬰幼兒，其中2歲以下嬰幼兒採2+1 針（即2劑基礎劑加1劑追加免疫）施打方式，現已完成所有受試者施打後1年的追蹤分析，由資料及安全監測委員會解盲。

針對「腸病毒71型疫苗」分析結果，高端疫苗指出，施打2劑疫苗1個月後，疫苗組受試者中和抗體的稀釋倍數大於等於1:32比率為99.5%，達法規目標值標準的90%。

高端疫苗說明，施打6個月後，疫苗組受試者中和抗體效價大於等於1:32比率為97.9%，達到法規目標值標準，法規建議目標值大於70%。施打1年後，疫苗組受試者中和抗體效價大於等於1:32比率為97.9%，法規要求持續追蹤，但無建議目標值。

高端疫苗說明，本次數據解盲的中和抗體效價已符合國內加速核准機制要求；高端疫苗總經理陳燦堅表示，完成臨床試驗報告後，將依加速核准機制，向衛福部食藥署申請新藥查驗登記、台灣上市許可，預估明年可上市。

陳燦堅指出，腸病毒係為台灣、中國及東南亞具高盛行率的傳染性疾病，其中以腸病毒71型引起 的致死率最高。該疫苗主要針對6歲以下，預估台灣需求大概100萬劑，應該會採取自費與公費並行的方式。

另外，疫情嚴峻的東協國家，如越南、泰國、馬來西亞及新加坡等國，每年約有535萬新生兒，曝露在腸病毒的威脅下，至今尚未有相關疫苗在當地上市。在看好未來主要市場在東南亞，且會比中國疫苗更有競爭力，預期在疫苗取得三期臨床試驗結果後，也會在東協主要國家申請藥證上市，預估可生產300到500萬劑。
高端疫苗
腸病毒
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