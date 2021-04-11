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率先全國！台北市新興菸品自治條例 擬禁售電子煙納管加熱菸

By 醫藥組, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/11 19:14
示意圖／Getty Images

示意圖／Getty Images

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）台北市衛生局制定「新興菸品管理自治條例」草案，擬率先全國全面禁售電子煙等類菸品，並將加熱式菸品納管，草案已送入議會審議，最快下半年可公告實施。

「台北市新興菸品管理自治條例」制定草案規範，任何人不得製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告招牌電子煙等類菸品或其組合元件，違者可處新台幣1萬元以上5萬元以下罰鍰，並令其限期改正；屆期未改正者，得按次連續處罰。

草案中規定，若未滿18歲民眾使用電子煙、加熱式菸品等新興菸品，須接受戒新興菸品相關教育，無正當理由未參加則處2000元至1萬元罰款，並可按次處罰。

此外，電子煙、加熱式菸品等新興菸品將禁止在學校、醫療院所、政府機關室內場所、大眾運輸工具、公眾休閒娛樂場所、老人福利機構的室外場所、衛生局公告指定場所等處使用，違者可處2000元至1萬元罰款。

「台北市新興菸品管理自治條例」已在3月23日送交議會審議，衛生局健康管理科科長林夢蕙表示，草案內容是比照「菸害防制法」修正草案訂定，若此次會期經三讀審議通過，再送行政院核備，最快下半年就能公告實施。

衛生局說明，電子煙是全球新興健康危害議題，對於眼部、肺部健康皆有嚴重危害，且國外曾查出含有安非他命、大麻等毒品案例，還有爆炸的風險，高度危害使用者及周遭人的健康，顯示此類產品有嚴加管制的必要。
電子煙
加熱式菸品
菸害

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