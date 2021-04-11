台南大員皇冠假日酒店推「隨心訂、隨心退」享9折

春暖花開的3、4月是賞花的好時節。在這乍暖還寒的初春時節，台南各角落的花海爭妍鬥豔綻放著，色彩繽紛的為台南整座城市披上一襲華美的春衣，宣告一場場精采絕倫的花海秀陸續盛大登場。台南大員皇冠假日酒店推出「隨心訂、隨心退」說走就走的入住優惠專案，凡3天前預訂享任一房型9折起優惠，以及「賞春之旅」入住2晚，每房晚加1元起贈送免費早餐。拜訪春天，台南賞花之旅即刻啟程吧！

隨著氣溫回暖，各式花朵紛呈登場，捎來一些初春的氣息。億載金城的黃花風鈴木綻放在枝頭上，金黃色大道充滿活力氣息，抑或是苦楝冒出翠綠的新芽，同時綴滿紫色花朵優雅的美，台南隨處可以見的花海，正是出遊好時節。台南大員皇冠假日酒店即日起至2021年6月30日止，推出「隨心訂、隨心退」優惠專案，只要於入住3天前預訂，即可享任一房型9折起優惠，亦能3天前免費取消，賞花的小旅行，不用大費周章計畫，想出遊就是可以隨心、隨性。連續假期2021/4/2-4/4、6/12-6/13不適用此專案。以上住房專案需另加5%營業稅與10%服務費。

另外，春天賞花之旅總需要放慢步調，細細品味旅途中的美好，尤其台南賞花景點多，像是白河林初埤木棉花道最火紅、麻豆白色柚花好飄香、台南公園百花齊放最療癒等。台南大員皇冠假日酒店即日至2021年5月31日止，抑推出「賞春之旅」優惠專案，每房需至少連續入住2晚，以每日標準費率加價1元起，即可獲得免費早餐。此專案不適用於套房，且餐飲不可退還、不可延期、不可兌換現金。春天賞花趣，來台南散步，心情也跟著雀躍欣喜起來，全家共遊踏青即刻安排吧。