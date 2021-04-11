守護山林 森林保育處於棲蘭森林遊樂區進行植樹活動

力麗集團飯店事業群旗下的馬告生態園區、棲蘭神木園、棲蘭山莊及明池山莊，是全台唯一擁有亞洲最大神木群聚落的渡假勝地。為緬懷孫中山先生重視保育森林，倡導植樹造林，輔導會與森林保育處於本(9)日在棲蘭森林遊樂區辦理植樹紀念活動，由輔導會呂嘉凱副主任委員主持，邀請宜蘭縣政府、宜蘭地檢署、林務局等單位多位貴賓共同參與愛鄉護土種樹植苗愛地球植樹活動。

呂副主任委員致詞時表示，森保處自民國48年成立至今，努力從事育苗造林、林道維護、鴛鴦湖自然保留區生態維護、130線「檜木小學堂」、160線「檜木的故鄉」及170線撞到月亮的樹「台灣杉三姊妹」，乃至於森林副產物「猴頭菇」栽培等等林業建設工作，已成為國內外學者專家一致肯定棲蘭山林區為林業示範區。

馬告生態園區位於大同鄉蘭陽溪上游，係中央山脈與雪山山脈的支會點，周圍山巒青翠，森林浴步道散步享受芬多精洗禮。森林保育處負有育苗造林，傳遞綠色無汙染環境之責，此外森保處許績陵處長剛到任，倚重許處長過去服務之工作經驗，除持續推展各項業務外，當前指標性工作即是宜蘭健康休閒專區整體開發規劃之「森活計畫」案，依促參法採BOT方式興建榮民文化藝術館，保存及彰顯榮民精神，並引進文教設施及附屬商業設施，包含藝術館、商場、旅宿、親子娛樂乃至於智慧健康醫療園區，打造為宜蘭亮點區域。

宜蘭深耕深度生態旅遊，如詩仙境般的生態美景-亞洲最大聚落「馬告神木園」擁有亞洲最大檜木林場，近百棵千年以上的紅檜與台灣扁柏矗立，加上宜蘭氣候降雨頻繁、時常起霧，雲霧縹緲宛如奇幻仙境，令人讚嘆。每顆神木根據樹齡巧妙的結合歷史以古代古聖先賢之名命名，如以孔子、唐太宗、陶淵明、歐陽修取名之神木，充滿巧思創意，參加專業老師講解的神木園行程，享受迷霧森林中芬多精，旅人可入住棲蘭山莊或明池山莊再搭乘飯店提供的接駁車至馬告神木園區，由專業的生態講師為您進行精彩的導覽。

棲蘭森林遊樂區大多以、櫻花、梅花、楓香樹為主，今日在力麗馬告棲蘭森林遊樂區進行植樹活動由宜蘭縣副縣長林建榮、森保處許績陵處長、森保處輔導會馮世寬主任委員及力麗觀光董事長蔡宗易等相關單位一起進行種樹活動，分別為流蘇樹、吉野櫻及象牙木，大約種了120顆，今年目標為1000顆，未來可讓遊客期待四月吉野櫻花開、六月流蘇樹盛開及七月到九月象牙木結滿黃色果實的美麗盛況。