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一路有您 山形閣「天天好康道」與您做公益

By 台灣英文新聞
2021/04/11 17:24
一路有您 山形閣「天天好康道」與您做公益
一路有您 山形閣「天天好康道」與您做公益

每個生命都具有無窮的潛力，每個生命都值得被好好對待，山形閣自110年5月1日起至12月30日，與心路基金會合作「憑心路捐款憑證，凡捐款即可雙倍折抵住宿費(以房型定價計算)。」，捐款越多折抵亦隨之加倍！

每個生命都有適合他的生活與方式，我們相信每個生命都能歡喜擁抱未來、有他們的成就感；山形閣邀您一起認識「心路基金會」，成立於民國76年，一群心智障礙孩子的父母們決定站出來，不僅要為自己的孩子爭取權益，更要為其他相同遭遇的孩子及家庭開闢一條好走的路，散發與分享愛，從0-6歲的早期療育、18歲以上之職業重建、日間照顧、夜間住宿、社區支持服務、安老服務等完整的專業支持，「心路基金會」一步一腳印，堅持為台灣心智障礙者及其家庭提供優良、促進友善環境的服務品質。

礁溪山形閣秉持人本關懷的理念，除了在每年投入宜蘭在地的關懷月外，也在幫助社會弱勢盡一份小力量，邀請您支持「心路基金會」，奉獻小小心力讓孩子們「天天好康道」，藉由串接愛與生活的資訊平台，自110年5月1日起至12月30日，憑心路捐款憑證，凡捐款即可雙倍折抵住宿費(以房型定價計算)，捐款越多折抵亦隨之加倍（折抵上限最高達11000元），做公益享受不同的小確幸哦！專案內含精緻早餐、文創手作DIY、大眾裸湯、健身房，在房內還能享受的一噸水位溫泉湯池，一切好玩的、好吃的在山形閣內通通享受。

礁溪山形閣秉持人本關懷的理念，除了在每年投入宜蘭在地的關懷月外，也在幫助社會弱勢盡一份小力量，邀請您支持「心路基金會」，奉獻小小心力讓孩子們「天天好康道」，藉由串接愛與生活的資訊平台，自110年5月1日起至12月30日，憑心路捐款憑證，凡捐款即可雙倍折抵住宿費(以房型定價計算)，捐款越多折抵亦隨之加倍（折抵上限最高達11000元），做公益享受不同的小確幸哦！專案內含精緻早餐、文創手作DIY、大眾裸湯、健身房，在房內還能享受的一噸水位溫泉湯池，一切好玩的、好吃的在山形閣內通通享受。

更新時間 : 2021-04-11 17:39 GMT+08:00

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