中國CDC主任坦承：中國新冠疫苗效力低　當局考慮混打疫苗以增加防護力

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）土耳其、巴西和智利在接種中國科興疫苗後，確診率不減反增，菲律賓總統杜特蒂的護衛隊也傳出有高達126位隨扈中標，中國境內也傳出醫護人員接種2劑國產疫苗後仍確診感染武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。眾人對中國疫苗產生信心危機之際，中國疾控中心主任高福終於坦承，中國疫苗保護力低，當局正考慮混打不同種疫苗來提升保護力！

自由時報和其他媒體報導，針對接種完2劑中國疫苗仍確診的案例，早前高福曾回應「可能要補第3針」，引發爭議。據《美聯社》報導，高福10日在成都一場研討會上罕見地承認中國武肺疫苗「防護力並不高」，他也坦承，當局目前正在考量，是否應該混打不同技術製造的疫苗來增加防護力。

巴西研究人員2月間公佈中國科興（Sinovac）疫苗晚期臨床試驗顯示，防護力只有50.4%，明顯低於幾款領先疫苗的90%，而儘管北京高調推動「疫苗外交」，但世界衛生組織尚未批准緊急使用任何一款中國疫苗。

目前多個選用中國製疫苗的國家，包括智利、巴西及土耳其等國在施打疫苗以後，確診人數反而急升，阿拉伯聯合大公國有部份人則在接種中國國藥疫苗後抗體不足或無反應，要打第3劑。

智利羅馬天主教教會10日也發表聲明證實，首都聖地牙哥的大主教艾歐斯(Celestino Aos)和以及輔理主教洛倫澤利(Alberto Lorenzelli)，在接種了2劑中國科興疫苗(Sinovac vaccine)後仍確診，而且第2劑是在3月11日施打。

此外，菲律賓總統杜特蒂的護衛隊（PSG）中，傳出有高達126名隨扈中標。據傳中標的成員，有些在去年底已偷接種從中國走私進口的疫苗，而當時菲律賓食品暨藥物管理局（FDA）其實尚未核准緊急使用該款中國疫苗。

高福在武肺疫情初期也曾深陷輿論漩渦。當時高福被指「早已掌握人傳人的證據」，但卻忙著參與寫論文，「隱瞞了疫情」。此外，他的一些言論和觀點被指「存在誤導」，諸如「SARS類似事件不會再出現」、「兒童、年齡比較小的人比較不容易感染武肺病毒」等。