Alexa
  1. 首頁
  2. 食安健康

【4/11台灣部桃群聚增一死】感染源不明的案889死亡　肺炎併敗血性休克

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/11 15:05
圖為衛生福利部桃園醫院。

圖為衛生福利部桃園醫院。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增1例武漢肺炎（COVID-19）境外移入確定病例(案1058)，自美國入境；另新增1例確定病例死亡(案889)，為部桃醫院感染源不明的住院者。

指揮中心表示，案1058為本國籍20多歲女性，去(2020)年10月至美國工作，於今(2021)年4月3日返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境時並無症狀，並返家單獨居家檢疫。個案於4月4日至8日期間陸續出現咳嗽、流鼻水、鼻塞、腹瀉及嗅味覺異常等症狀，4月9日因症狀持續由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診(Ct值為21)。

衛生單位已掌握個案同班機接觸者共18人，其中3人為前後二排旅客，列居家隔離，餘15人為機組員，均著適當防護且均已出境，將透過IHR通知相關國家。

另外，今日新增一例死亡個案為案889，本國籍60多歲男性，有慢性病病史，也是衛生福利部桃園醫院群聚事件12A病房的出院病患，今(2021)年1月8日至11日期間因其他疾病住進部桃醫院，1月11日出院。

指揮中心指出，案889於1月16日至18日期間有出疹，於桃園平鎮某醫院就醫後症狀改善，1月19日起發病(更新原發病日1月20日)，出現發冷、疲倦等症狀，23日因其他疾病就醫，因量測體溫發燒即隔離採檢，24日確診。

個案於入院後病況加劇，使用呼吸器及葉克膜治療，2月22日因檢驗條件符合規定而解除隔離，惟因其他疾病持續住院治療，3月17日移除葉克膜後仍持續使用呼吸器，4月8日個案陸續出現呼吸喘、血壓下降及嚴重心律不整，次日經急救仍因肺炎併敗血性休克不幸病逝。

指揮中心統計，截至目前國內累計1,057例確診，分別為941例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中11人死亡、1,022人解除隔離、24人住院隔離中。
部桃醫院
中央流行疫情指揮中心
衛生福利部桃園醫院
醫院群聚
武漢肺炎
新冠肺炎

相關新聞

歐盟認AZ疫苗血栓副作用　衛福部決議續施打　預計最快4月底開放自費接種
歐盟認AZ疫苗血栓副作用　衛福部決議續施打　預計最快4月底開放自費接種
2021/04/08 16:48
全台灣首例！接種AZ疫苗現瘀斑　莊人祥：未認定為血栓
全台灣首例！接種AZ疫苗現瘀斑　莊人祥：未認定為血栓
2021/04/08 16:11
【新冠肺炎】AZ疫苗難排除血栓疑慮 英國籲30歲以下勿施打
【新冠肺炎】AZ疫苗難排除血栓疑慮 英國籲30歲以下勿施打
2021/04/08 09:44
新冠肺炎不只造成呼吸道問題？ 英研究：可能併發心理、神經疾病
新冠肺炎不只造成呼吸道問題？ 英研究：可能併發心理、神經疾病
2021/04/07 18:08
備孕、懷孕婦女該打新冠疫苗嗎？　不孕科醫師：把握三要點
備孕、懷孕婦女該打新冠疫苗嗎？　不孕科醫師：把握三要點
2021/04/07 16:53

更新時間 : 2021-04-11 17:39 GMT+08:00

最受歡迎

熱鬧！台灣大甲媽祖遶境再現萬人空巷　國際使節觀禮、11國語言全球直播莊嚴起駕
熱鬧！台灣大甲媽祖遶境再現萬人空巷　國際使節觀禮、11國語言全球直播莊嚴起駕
更新【世風日下】南台灣屏東「假車禍」真擄人 新婚女不幸遇害•曾被兇嫌騷擾、申請保護令未成釀憾事
更新【世風日下】南台灣屏東「假車禍」真擄人 新婚女不幸遇害•曾被兇嫌騷擾、申請保護令未成釀憾事
專治武漢肺炎！默克公司口服特效藥 第二階試驗證實有效
專治武漢肺炎！默克公司口服特效藥 第二階試驗證實有效
【快訊】英國女王夫婿: 菲利普親王病逝溫莎堡•享壽99歲　伊莉莎白二世暫停公務8天
【快訊】英國女王夫婿: 菲利普親王病逝溫莎堡•享壽99歲　伊莉莎白二世暫停公務8天
〈時評〉從太魯閣號事件看到熱血的台灣人
〈時評〉從太魯閣號事件看到熱血的台灣人
更新【太魯閣號出軌調查】台灣運安會主委楊宏智: 李義祥和移工討論挪動工程車 2關鍵晶片還原現場98%
更新【太魯閣號出軌調查】台灣運安會主委楊宏智: 李義祥和移工討論挪動工程車 2關鍵晶片還原現場98%
更新【人間煉獄】東台灣太魯閣號出軌釀重大死傷•2司機殉職　旅客憶當時「尖叫聲跟哭聲是這輩子聽過最淒厲的」
更新【人間煉獄】東台灣太魯閣號出軌釀重大死傷•2司機殉職　旅客憶當時「尖叫聲跟哭聲是這輩子聽過最淒厲的」
更新【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　頭七台鐵全線列車鳴笛5秒向所有死難者致哀
更新【台灣太魯閣號出軌】殉職司機袁淳修骨灰搭專列「下班」返家　頭七台鐵全線列車鳴笛5秒向所有死難者致哀
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
啥款？超強台灣浪漫愛情喜劇邱澤、許瑋甯飆戲　《當男人戀愛時》破5800萬票房奪新片冠軍
【投資理財老生常談】2021年亮眼標的－電動車產業鏈
【投資理財老生常談】2021年亮眼標的－電動車產業鏈