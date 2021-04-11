英國菲立普親王葬禮17日舉行　哈利王子將返國奔喪 梅根不同行

英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王9日辭世，享耆壽99歲。（圖／美聯社） 英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王9日辭世，享耆壽99歲。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王9日辭世，享耆壽99歲，白金漢宮今（11）日表示，菲立普親王的葬禮將於17日舉行，去年卸下資深王室成員職務、目前定居美國的哈利王子將會返國奔喪，他的懷孕妻子梅根則不會同行。

報導指出，喪禮將依照菲立普親王（Prince Philip）的遺願一切從簡，不舉行國葬、不供公眾瞻仰、僅舉行皇家葬禮，再加上受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，與會者也必須戴著口罩，哀悼者上限30人，伊莉莎白女王將親自決定出席名單。

屆時這位愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）的皇家禮葬（ceremonial royal funeral）將於17日當地時間下午3時（格林威治標準時間14時）舉行，地點在溫莎城堡（Windsor Castle）內聖喬治禮拜堂（St George's Chapel），儀式舉行前先舉國默哀一分鐘。葬禮結束後，菲立普親王將長眠於聖喬治禮拜堂地下皇家墓室。

葬禮雖不對外公開，但會實況轉播，菲立普親王辭世後，英國舉國哀悼8天，至4月17日結束，英國王室則會服喪兩週。

因疫情考量，並配合菲立普親王一切從簡的心願，英國首相強生（Boris Johnson）證實將不會出席，王室也呼籲民眾別到溫莎堡圍觀，留在家裡致意。

去年卸下資深王室成員職務、目前定居美國洛杉磯，但保有薩塞克斯公爵和公爵夫人頭銜的哈利夫婦，只有哈利王子（Prince Harry）將返國奔喪，他的懷孕妻子梅根（Meghan）將會遵從醫囑不與哈利同行。

白金漢宮發言人表示：「薩塞克斯公爵（Duke of Sussex）打算出席葬禮，薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）將會遵從避免旅行的醫囑。」