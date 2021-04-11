中國政府大舉「反壟斷」紅旗 阿里巴巴吞史上最高額罰單

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）中國最大、同時也是全球最大的線上零售商阿里巴巴在歷經中國政府的多次打擊後，再次迎來企業生涯的「高峰」；中國當局以「長期濫用壟斷地位」為由，再次對其開罰27.5億美元，這是阿里巴巴收過史上最高金額的罰單。

而事實上，過去的12個月內被中國政府裁罰的公司眾多，包括騰訊、百度、滴滴出行、軟銀，還有字節跳動都因反壟斷的原因遭到開罰，外界認為，中國政府現在正著手處理那些他認為有點「太大」的網路公司。

商業模式相似於亞馬遜與Ebay的中國版集合體，阿里巴巴除提供線上零售服務外，還涉入了電子支付、信用制度、雲端網路運算和人工智慧等，其使用者多達8億人，阿里巴巴因此成為中國政府不得不處理的巨獸。

除此之外，阿里巴巴董事局主席馬雲一向行事高調，除公開批評中國金融系統沒有系統，表示中國銀行在數位經濟崛起的時代仍以當鋪思維經營事業，甚至還在去(2020)年10月直擊抨擊中國立法者正以舊時的法規、思維「扼殺創新」。外界咸認，馬雲此番話惹怒了中共高層，據傳包括中國國家主席習近平。

當時阿里巴巴正專注在革新銀行產業，10月24日他們融資350億美元，以史上最大規模籌劃股票公開發行，然而10月過後，除了中國政府開始加重控管力道外並約談公司重要人物外，螞蟻集團的上市計劃在實行前一刻突然喊卡，而11月後馬雲還一度從眾人目光中消失長達三個月，外界謠傳可能是受到軟禁、拘禁等官方警告，馬雲公司的市值瞬間暴跌760億美元。

分析指出，本次罰金占阿里巴巴集團2019年營收的4%，警告意味濃厚，這同時也是現下中國最受外界矚目的反壟斷案件，不過交銀國際控股(BOCOM International)研究部主管Hao Hong指出，市場除了關注反壟斷的部分外，也須注意反壟斷以外的政治原因。