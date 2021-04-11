【台帛旅遊泡泡】華航宣布機票降價促銷　推廣台帛旅遊

帛琉旅遊泡泡次發團4日出發，除了10名團客， 另有3名商務散客同機，13人的核酸檢測都是陰性。旅客順利取得核酸檢測陰性報告，開心展示檢測結... 帛琉旅遊泡泡次發團4日出發，除了10名團客， 另有3名商務散客同機，13人的核酸檢測都是陰性。旅客順利取得核酸檢測陰性報告，開心展示檢測結果。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）為推廣台帛旅遊，華航10日表示，除已主動調降機票價格，也取消收取旅行社訂位作業金，望能吸引更多台灣民眾前往帛琉旅遊。

華航指出，由於國內疫情舒緩，帛琉旅遊泡泡開始發展，加上疫苗陸續施打，預估旅遊需求可望逐步恢復。4月1日的首發團全機123人，4月10日華航CI028班機（737-800 型客機）一共搭載51位旅客，包括41位由台北前往帛琉旅遊的團客，回程CI027班機則預計搭載18人由帛琉返回台北，其中12位為團客。

原本帛琉政府限制每班旅遊泡泡航班旅客只能有七成載運量，但隨後已取消載運限制。儘管如此，10日的華航帛琉班機雖有 158 個座位，但去程載運量僅三成二。

華航表示，華航台北（桃園）-帛琉航班營運逾10年，疫情期間也持續協助載運醫療物資等兩地需求，是維持帛琉基本空中運輸最重要的民航客機，未來也樂於繼續協助發展帛琉觀光旅遊。為協助旅行社加強銷售、共同努力促進台帛旅遊泡泡的發展，除了主動調降機票價格，也取消收取旅行社訂位作業金予業者方便，華航後續將配合政策及市場需求，安排適當的飛航班次。

CI028 台北-帛琉航班時間為 13:30-18:20，CI027 帛琉-台北航班時間為 19:50-22:50，以上皆為當地時間。

景色優美的帛琉是台灣邦交國之一，2018年起民眾享入境免簽待遇。位於西太平洋上的帛琉，時間上比台灣快一小時，全國有約340座島嶼，四季如夏，但6-10月易受西南氣流影響可能會下雨，其它時間為乾季。

台灣直飛帛琉不到4小時，當地使用貨幣是美金，家用電壓與台灣相同，官方語言是英語

台灣中央流行疫情指揮中心3月指出，參加台帛旅遊泡泡的旅客主要有三項身份限制，首先必須6個月內無出入國史；近2個月無居家隔離／檢疫及自主健康管理情形；3個月內未確診COVID-19，且出發前配合於機場進行採檢取得核酸(PCR)檢驗陰性報告。另旅客自帛琉返台前無須進行PCR檢測，返台後可免除居家檢疫，並於返台後5天內實施加強自主健康管理。第5天自費採檢陰性後，改為一般自主健康管理至入境後第14天。旅遊全程口罩要戴上、保持社交距離。更詳細防疫原則請上衛福部疾管署官網。

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