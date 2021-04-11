【打炒房】房地合一2.0課稅新制三讀通過 會計師教七大重點一次看

立法院會9日三讀通過房地合一2.0修法，修正短期持有 的定義，從2年拉長為5年，遏止短買短賣投機行為、房價不當哄抬。 立法院會9日三讀通過房地合一2.0修法，修正短期持有 的定義，從2年拉長為5年，遏止短買短賣投機行為、房價不當哄抬。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／財經組綜合報導）近年房價不斷飆高，炒房亂象湧現。為實現居住正義、抑制炒房歪風，立法院4月9日三讀通過「房地合一2.0」課稅新制，將於7月1日上路。財會專家針對此次修法重點、適用範圍、實施時程以及對投機客、自住族影響等分析出七項重點，也來看看是否真能嚇阻「炒房族」？

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務會計師林巨峯舉出七大重點，提醒進出房市的民眾與法人注意：

第一：營利事業（通常為建商）交易其興建房屋完成後第一次移轉之房屋及其坐落基地，依房地合一2.0計算之不動產交易所得，仍併計營利事業所得額，按20%課稅，不受短期出售重稅影響。

第二，為避免錯殺及鼓勵參與都更、危老重建，個人或營利事業提供土地、合法建築物、他項權利或資金參與，於興建房屋完成後取得之房屋及土地，五年內第一次移轉稅率仍為20%。

第三，營利事業地主以自有土地與其他營利事業合作興建房屋，自土地取得之日起算5年內完成並銷售該房地者，稅率為20%。

第四，營利事業也同樣比照個人設立防錯殺條款，屬非自願性因素（例如銀行因承受不動產擔保品，依銀行法規定必須在四年內處分，如此一來便落到重稅範圍）者，持有期間在5年以下之房地者稅率為20%。詳細內容，財政部將於《房地合一課徵所得稅申報作業要點》訂定。

第五，透過股權交易出售不動產也納入房地合一2.0規範，股東（包含個人及法人）交易其股份或出資時，視為出售房地，依新制2.0課稅，但免再納入最低稅負計稅，(交易股份屬上市、上櫃或興櫃公司時，可排除)。未來尚待子法規釐清部分細節。此部份受到許多肯定，因為過去也曾有投資客以營利事業單位的名義購買不動產，再透過股權轉移交易移轉不動產，藉此規避房地合一稅課徵。另外，近年預售屋交易炒作情形益加嚴重，將預售屋納入房地合一課稅，為此次打短期炒作的重點之一。

第六，不動產交易所得計算為「房屋加上土地的售價」扣掉「成本」再扣掉「必要費用」、「土地漲價總數額」。此次2.0修訂了必要費用及土地漲價總數額之扣除限制，這對打擊在重劃區炒作房價的投資客較能收效，其中必要費用原則按核實舉證扣除（包含因取得、改良及移轉而支付的費用），未提示舉證時得按實際成交價額3%計算，並以30萬元為上限。

針對非炒房的不動產持有者，會計師林巨峯建議，妥善保存房地購置至出售相關費用支出憑證，以爭取較高的費用扣除金額。

第七，外界垢病的「炒房團」，不少是數名投資客一起揪團成立公司以避稅。因此這回2.0修法中，營利事業比照個人短期交易適用較高稅率，申報方式改為分開計稅、合併報繳，且不動產交易損失與營利事業所得不能互抵，只能與當年度房地合一制不動產交易所得互抵，仍有餘額時可自次年起10年內之不動產交易所得減除。可說是對炒房投資客下刀見骨。

會計師林巨峯建議一般企業持有不動產者，需於帳載明確區分各項不動產持有期間、交易之成本及費用，以求稅負最佳化及避免稅額計算錯誤。