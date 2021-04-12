〈時評〉「整合、想像」是台灣電動車成敗的關鍵？

鴻海在2020年10月16日首次展示他們的「MIH電動車開放平台」(鴻海提供) 鴻海在2020年10月16日首次展示他們的「MIH電動車開放平台」(鴻海提供)

日前國內有業者引述特斯拉創辦人馬斯克對台灣發展電動車的看法：「台灣缺乏整合人才，以及想像人才，所以做不出特斯拉電動車。」平心靜氣想想，確實有道理，但如何突破困境，創造第二座護國神山，有賴政府及企業共同努力。

翻開台灣近期進出口貿易數字，確實亮眼，但是分析出口產品內容，仍多屬半導體及資通訊零組件，中間產品的問題是耗能嚴重，人力成本低廉，只能為人作嫁，沒有機會創造原材料的厚利，以及如蘋果手機或特斯拉汽車產品的商機。在產業微笑曲線理論中，台灣產品始終在中間低垂，最廉價的那一塊，如何突破？需要有創新思維。

鴻海算是台灣極具實力的大企業，力圖進軍電動車，建立MIH平台，結合一千多家企業，包括三家國際級大企業，共同進軍下一個世代汽車工業。鴻海這個創舉，也算是回應馬斯克所言：「台灣缺乏整合人才」，踏出關鍵一步，證明台灣有「整合人才」。至於下一步「想像人才」，正是鴻海最大挑戰。

不容否認，鴻海網羅了不少汽車界、軟體資安，以及相關產業界不少專才，投入電動車研發，打算一年投資一百億元發展電動車，但是，這些人才極易受到過去學習及工作經驗框架限制，究竟是否符合馬斯克所言「想像人才」，恐怕到目前為止，還難以驗證。

依照馬斯克所言「想像人才」，他認為「想像要在快樂時才有，快樂是有創造力的最佳時機」。馬斯克本身就是典型的「想像人才」，他諸多不可思議的想像力，天馬行空，例如要到火星去，要做SpaceX，以及現在的特斯拉電動車，起心動念之初，無人看好，看笑話者眾，一直到現在特斯拉汽車幾乎成為未來車代名詞，才向世人證明「想像人才」的可貴。

不止電動車，其實近代科技、人文發展，處處都是「想像人才」創造的奇蹟。例如電力、核能、飛機、汽車、電腦、手機、網路，乃至人文科學、生技醫療，每一樣新產品、創意的誕生，都是依賴「想像人才」。甚至連過去侏羅紀公園的拍攝，也是充滿想像，但是無人敢擔保未來不可能成為真實場景。

不止台灣，整個華人世界都很可惜，缺乏「想像人才」。華人在世界的學習及工作表現，常受肯定，尤其在各地學校成績，只要有考試，一定成績優異，基礎科學表現令同儕刮目相看，但是都是遵循父母的指令，循規蹈矩，按照學校規定，死背強記，還要課後補習，西方學生考試常常瞠乎其後。

跳脫學校考試範疇之後，想想比爾蓋茨沒有大學畢業，愛迪生清貧無法就學，美國多少企業執行長沒有大學學歷，靠著自己努力，依然出人頭地。馬斯克對特斯拉用人的名言，不用大學畢業，甚至高中也不用，「大學只是一堆煩人的家庭作業」。學歷越高，越缺乏創新與創意。

但是，偏偏華人士大夫觀念重，喜歡孩子循規蹈矩，大學名校畢業，一路唸到博士，是否能夠成為「想像人才」，就很難説了。

不過鴻海這次搶攻電動車，不僅啓動MIH平台，整合B2B產業鏈，也似乎也看到「想像人才」的影子，下棋深遠，不容小覷。例如中國拜騰（BYT0N）電動車廠，在去年新冠肺炎疫情嚴重，財務陷入困境，富士康伸出援手參加增資2億美元，成為拜騰主要大股東，目標2022年量產M-Byte問世。

鴻海並規劃在墨西哥或美國威州，設立首座EV代工廠，預計2022年動工，2023年完工，主要是幫Fisker代工生產電動車，預計2023年第四季量產，預計年產超過25萬台。

不止如此，鴻海又與中國最大車商吉利汽車公司，合組電動車公司，股份各一半，董事長由鴻海指派，積極凖備進軍中國電動車市場。而與裕隆汽車公司合組鴻華汽車，亦早是投資人共知的計劃。

至於FCA(飛雅特克萊斯勒)與PSA(寶獅雪鐵龍)兩大汽車公司已經完成合併，成為全球第四大車廠，鴻海亦與FCA成立合資公司，成為歐洲車市的合作夥伴，目標進軍歐洲電動車市。這些充滿想像創意的整合佈局，是否能夠美夢成真，當然有待努力，但是至少踏出整合，以及想像的重要一步，值得期待。

董事長劉揚偉透露，手中有10多個籌碼推動電動車，預期將搶下全球10％的電動車市場。據估計，全球電動車巿場到2035年，將有6兆美元的產值，十分之一就是6千億美元，價值非常可觀。如果鴻海的「想像人才」能美夢成真，台灣第二座護國神山冠冕，確有可能由鴻海獲得。

鴻海的美夢，還可帶動電動車產業鏈飛揚，現有企業和碩、台積電、廣達、亞光、同欣電、健和興、富田、美琪瑪、康普、巧新、聯嘉、和勤⋯⋯，至少百家以上企業，亦將受惠，為國家創造的產值，難以計數。

如果馬斯克說的「整合人才」、「想像人才」，是台灣發展不出特斯拉電動車罩門，那鴻海MIH電動車平台，以及全球攻城略地的雄心壯志，是否足以證明台灣有這樣人才，且待投資人檢視鴻海日後電動車計劃的成果，能否創造奇蹟。