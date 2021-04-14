【投資理財老生常談】台灣拚數位發展 資訊軟體業資優生存起來

資訊軟體應用廣泛。 （中華電提供） 資訊軟體應用廣泛。 （中華電提供） (來源 中央社)

台股上市櫃公司中，資訊軟體公司共有40家，有不少值得注意的營收、獲利均佳「資優生」，上周介紹新鼎與安碁兩家公司， 本周也介紹業務及財務狀況均佳、及股息穩定的公司，供投資人參考。

凌群電腦(2453)發佈去(2020)每股獲利1.7元，配息1.5元，創10年以來最佳，股價應聲從18元，漲到25元左右，亦創新高，業績及股利雙成長，值得關注。凌群電腦從2019年開始，業績逐漸有突破性的成長，當年度EPS 1.29元，現金股息1元，去年受惠於人工智慧及數位轉型，在數位發展、金融、證券、電信及政府標案，都有穩定成長，創造亮眼的成績。

為拓展市場，凌群今(2021)年將以自行研發成果，結合國際大廠HPE微服務解決方案，邀請日本歐美合作夥伴，與國內傑出新創業者共同參與人工智慧未來城規劃，包括智慧醫療、智慧交通、智慧安防及5G等解決方案，串連民生應用，藉由人工智慧加速實現後疫時代，新常態生活模式。

凌群2020年營收57.58億元，年減2.6%，但是毛利率提高至22.77%，稅後浄利1.7億元，年増31.8%，資本額10億元，每股凈值18.83元，財務狀況良好。

資通(2471)去年每股獲利2.07元，現金股息1.5元，資本額4.73億元，營業毛利率39.68%，營業利益率15.81%，每股淨值16.26元，近4年來EPS逐年成長，每年配息均在1元以上，相當穩定。

資通的HCP(Human Capital PIanner）人力資源產規劃系統，最近獲得美國GE航空集團與長榮航太共同合資成立的長異發動機維修公司導入運用，藉以建立完整的人事作業流程。HCP人資系統在高科技業及製造業，具備豐沛技術能量，已經累積超過400家企業導入經驗，協助製造業因應特殊作業流程，具有高規格資安防禦系統。

電動機車業龍頭(Gogoro)亦導入資通的ciMes製造執行系統，不只串接整合硬體數據，並打造具整合、發展性的智慧平台，讓工業4.0的概念與元耒，在未來能夠在平台上得以延伸運作，可以做到IT與OT雙向控制的整合、製程配方管理，即時統計製程監控(SPC)。

凱衞(5201)長期耕耘證券金融資訊，近年業務、財務走在成長道路上，去(2020)年每股獲利3.1元，配息2.8元，創歷年新高。資本額3.09元，營業毛利率59.89%，營業利益率34.35%，每股淨值13.91元。

凱衞成功開發證券商前後台證券、期貨、選擇權等競價系統，以及交割結算帳務、即時資訊揭示與技術分析整合系統，並且跨入銀行業發展與金融機構策略聯盟，合作開發消費金融週邊整合應用系統。近年來股市交易熱络，資訊需求驟增，金融體系資安要求日趨嚴謹，提供凱衞不錯商機，值得投資人注意。

普鴻(6590)去(2020)年每股獲利4.09元，配息3.5元，逐年成長。普鴻主要客戶也是金融業，包括建置金融支付資訊系統、報表系統、銀行核心系統、會計系統、檔案控管系統、跨行介面等，以市場佔率來說是國內龍頭。

受惠於純網銀銀IT系統建置訂單，普鴻營收大吃補，已自行研發銀行支付應用交易平台(ProFEP)，並將推出交易平台雲端化，同時也在市場上推出金融支付系統融合(Appliance Box)，整合上、中、下游供應鏈，提供客戶快速導入解決方案，以在複雜中，建構完整的支付系統。

國眾(5410)是低價穩定的資訊軟體股，去(2020)年每股獲利2.01元，股息1.7元，如果分析近年的獲利狀況，可以看出在逐漸成長中，其中2019年度EPS1.94元，股息1.5元，2018年EPS1.58元，配息1.3元，2017年EPS1.4元，股息1.2元。股東應可感受其成長的軌跡。

國眾資本額8.69億元，毛利率16.28%，營業利益率1.83%，每股淨值13.97元。近年來積極開發企業客戶規劃、建置、技術支援、IT維運管理優化資訊流程，提高客戶產業附加價值，以及創新資訊(ICT)科技基礎，運用5G、AI、網路、整合通訊、資訊安全、資料中心、金融業自動化、數位化，業務發展逐漸成長，值得投資人追蹤，注意其成長潛力。

中菲(5403)去年每股獲利5.2元，配息3元，配股1元，2019年EPS 3.96元，股息3.1元，2018年EPS 3.08元，配息3元，2017年3.73元，配息3.4元。獲利、配息都相當穩定。中菲資本額6.26億元，毛利率25.41%，營益率11.8%，每股淨值24.45元。

中菲擅長系統規劃，整合企業系統，建立作業平台、虛擬化、異質平台、資訊安全、監控、資料庫服務、備份等，全方位跨平台解決方案，滿足企業關鍵應用系統，提供平均建構技術，獲得企業不錯反應，業務穩定成長。

資訊軟體服務在台灣快速成長，未來極具成長潛力，值得投資人擇優長期追蹤，應有不錯獲利機會。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。