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【中國外交戰狼再惹事】桂從友威脅記者 瑞典在野黨要求逐出境

早在2019年，瑞典基督教民主黨與左派黨就曾要求將「前科累累」中國駐瑞典大使桂從友，列為「不受歡迎人士」，並將他驅逐出境！

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/11 10:41
中國駐瑞典大使桂從友（右）2018年曾痛批瑞典一些勢力干預中國內政。 （取自中國駐瑞典大使館官網） 

中國駐瑞典大使桂從友（右）2018年曾痛批瑞典一些勢力干預中國內政。 （取自中國駐瑞典大使館官網）  (來源 中央社)

（台灣英文新聞／國際組綜合報導）中國外交戰狼再起波瀾，中國駐瑞典的大使桂從友再上報。瑞典兩政黨上周因桂從友威脅報導中國抵制H&M的記者要求將之驅逐，瑞典外交部長10日回應不會驅逐中國大使，但希望在意見相左的議題上持續對話。

瑞典獨立記者悠野（Jojje Olson）因報導中國抵制H&M，再度遭中國大使館威脅，基督教民主黨（Christian Democrats）與瑞典民主黨（Sweden Democrats）聲援記者新聞採訪報導自由，要求驅逐中國大使桂從友。

瑞典外長林德（Ann Linde）10日表示，瑞典不會使用驅逐大使的方式來做政治表態，仍希望能保持對話管道，溝通的管道越多、越暢通，兩國才能在意見相左的議題上持續對話。

中國瑞典近日外交齟齬增多。林德日前才針對中國制裁瑞典亞洲研究學者葉必揚一事，召見中國大使桂從友並表達強烈不滿。3月23日國務秘書芮德柏格（Robert Rydberg）代為出面接見桂從友，對於中國制裁瑞典亞歐專家葉必揚（Björn Jerdén）表達強烈不滿，尤其是中國未對制裁一事做出解釋。芮德柏格事後未公開會談內容細節。

被制裁的學者葉必揚則一臉無奈。他在對瑞典通訊社的訪問中表示，對於中方的制裁決定感到非常意外，他不記得近期發表過什麼可能惹怒中國的言行。他也表示，中國想要透過質問、挑戰每個監督中國的人，來阻止任何針對中國的學術或新聞的獨立調查。

事實上，早在2019年，瑞典基督教民主黨與左派黨就曾要求將中國駐瑞典大使桂從友列為「不受歡迎人士」，並將他驅逐出境，理由是瑞典曾頒獎給挺言論自由的瑞典籍香港書商桂民海，中國威脅對瑞典實施貿易制裁，中國駐瑞典大使桂從友也在該事件中多次批評瑞典。2018年，桂從海也因中國遊客與瑞典警察發生衝突一事炮轟瑞典，他在一專訪中痛批瑞典一些勢力對中國指手畫腳，充滿傲慢。
桂從友
H&M

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更新時間 : 2021-04-11 12:08 GMT+08:00

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