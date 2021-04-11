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東北季風減弱周日、一台灣各地艷陽好天氣　周二鋒面報到

By 台灣英文新聞－編輯
2021/04/11 09:27
天氣回溫，民眾到公園遊憩享受陽光。

天氣回溫，民眾到公園遊憩享受陽光。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／社會組綜合報導）中央氣象局表示，11日（周日）東北季風減弱，全台氣溫漸回升，為睛到多雲的天氣，其中台北白天高溫約攝氏28度，清晨及夜晚低溫約18度C，日夜溫差大。

根據中央氣象局預報資料，周日至周一全台維持陽光普照溫暖天氣，惟東部地區偶有零星且不多的降雨，但周二之後鋒面報到，周三東北季風接力，北部與東北部轉涼降7至10度C且有雨，全台山區降雨機率更高。

氣象局表示，由於周日及周一早晚溫差逾十度，提醒早出晚歸民眾記得多增添衣物。

空氣品質方面，由於周日至周一東北季風減弱，台灣西半部擴散漸差，空氣品質也會下降，但周二鋒面通過後風轉強，空氣品質提升。根據環保署網站資訊，宜蘭、花東空品區多為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

至於短期內中南部旱情能否有解，中央氣象局最新模擬圖顯示，關島南方海面的熱帶雲簇下週若成颱，將會是今年第2號颱風「舒力基（Surigae）」。美軍目前已對它發布黃色警示，最新美國系集模式路徑模擬圖（GEFS Ensembles）顯示，它在未來10天內有北轉機率，且強度會愈來愈強。
天氣
氣溫
鋒面

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