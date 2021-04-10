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女王背後的男人 英國41響禮炮致敬菲利普親王

「我畢生的工作，就是絕不要讓女王失望」

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By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/10 20:41
榮譽炮兵連在倫敦塔鳴放41響禮炮（圖／美聯社）

榮譽炮兵連在倫敦塔鳴放41響禮炮（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）英國女王伊麗莎白二世的夫婿菲利普親王9日在溫莎堡離世，享耆壽99歲。今（10）日英國多地與大英國協成員紛紛鳴41響禮炮，向這位前海軍軍官致敬。

包括倫敦、愛丁堡、卡地夫與貝爾法斯特等城市，皆自中午起輪番鳴炮。澳洲國防軍當地時間下午5時在坎培拉議會大廈外鳴炮，紐西蘭也將舉行類似的致敬儀式。

菲利普親王（Prince Philip）於二戰期間在英國皇家海軍服役，所屬的「勇士號」（HMS Valiant）戰列艦曾參與希臘馬塔潘角（Cape Matapan）海戰，在此役表現優異，受到表揚，軍旅生涯一片看好。

二戰結束後兩年，他與伊麗莎白大婚，當時她21歲，他26歲。伊麗莎白於1953年加冕成為女王，菲利普從此成為王的男人，海軍生涯就此畫下句點。

菲利普親王與伊麗莎白二世結褵73年，二人感情甚篤，他始終是女王最大支柱。根據美聯社，海軍同袍、是老友也曾是其私人秘書的Michael Parker，1970年代時曾透露，「菲利普說過，他畢生的工作，就是絕不要讓女王失望。」

就連內向拘謹、素來不喜在外人面前展現愛意的女王，都曾在公開場合稱夫婿為「她的大石」（her rock）。菲利普人前稱妻子為女王（The Queen），人後則是以小名Lilibet喚她。與女王相伴，菲利普並無正式頭銜，但他依舊甘之如飴，二人公開現身時，他總是走在女王後頭三步的距離，以示尊敬。

雖然個性坦率的他，難免有冒失唐突言論，但王室歷史學家Robert Lacey認為，就是這般坦率，讓他得以在複雜的王室體系中熬下來，成為女王的重要支柱。Lacey指出，女王終其一生，總是被唯唯諾諾的男子所圍繞。只有菲利普能暢所欲言，向女王道出真心話。

查爾斯王儲與黛安娜王妃的婚姻難堪收尾，曾有風言風語指，菲利普不滿她透過媒體揭露王家醜聞。然而，黛安娜香消玉殞後，二人的往來信件流出，外界才知，原來他對這個兒媳婦，扮演的是支持角色。

女王背後的男人 英國41響禮炮致敬菲利普親王
英國皇家砲兵在愛丁堡城堡施放禮炮（圖／美聯社）

女王背後的男人 英國41響禮炮致敬菲利普親王
女王背後的男人 英國41響禮炮致敬菲利普親王
菲利普親王與女王伊麗莎白二世年輕時的樣貌（圖／美聯社）
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