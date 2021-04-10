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餓了！台北傳統市場節「天下第一」水餃出爐！只要10元限量特級水餃帶回家

台北傳統市場節邁入第14年，今以國民美食「水餃」作為主題，最終票選出水源市場大吉利元寶水餃為評審團大賞得主。

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/10 18:02
「台北傳統市場節」10日盛大開幕(圖/北市府)

「台北傳統市場節」10日盛大開幕(圖/北市府)

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)台北傳統市場節邁入第14年，今以國民美食「水餃」作為主題，最終票選出水源市場大吉利元寶水餃為評審團大賞得主。

台北傳統市場節天下第一攤主題評選參賽攤商強棒盡出，包括曾獲金賞殊榮的新富市場「多餃舍」、士東市場「123水餃」、光復市場「一元行」、水源市場「大吉利元寶水餃」以及西湖市場「跩媽咪手工水餃」，五大金賞攤商齊聚一堂，還有西湖市場「詹媽蔬彩手工水餃」等市場名攤共19攤一同參賽，只為爭奪天下第一的殊榮。

最終奪冠的水源市場大吉利元寶水餃更讓評審長阿發師讚嘆,「水餃是一個很有人情味的食物，今天參賽的攤商老闆們讓我感到職人那百尺竿頭，更進一步的堅持」，現場品嚐民眾表示相當驚艷，直呼推翻對水餃的傳統印象，沒想到水餃口味如此精緻美味。

中央社報導，台北市長柯文哲今天出席「台北傳統市場節」開幕典禮表示，台北要成為國際城市，市場裡就不能有老鼠、蒼蠅，下一任市長一定很好命，因為南門、環南、成功、大龍、第一果菜等幾個大的市場已經開始改建，還有即將開工的北投市場，東門、信義、南松山等市場也要開始處理，整個台北的市場都會更新一遍。

他指出，全台灣5處市場去年得到經濟部頒發的5星優良市集殊榮，其中光台北市就佔了3處，包括寧夏、市東、南門市場，他在此基礎上推動市集精進計畫，目標是讓全台北市的市場都成為5星優良市集，錢不是問題，一定要讓市場道路通暢、環境清潔、食品衛生、消防安全、組織健全，讓台北成為更文明的城市。

今年度傳統市場節以『由你決定生活的樣子』為主題，現場安排『城市進步一起關注』特展，展出五大市場改建進度、市集整頓食安升級、市集形象精進改造。

11日將推出限量200份特級水餃，民眾只要使用悠遊卡或悠遊付可用10元的優惠價格把傳統市場特級水餃帶回家。場更也準備相當多的優惠活動，包括「趣味包水餃大賽」、「水餃小教室」、「讚聲抽抽樂」等。

詳細活動資訊請鎖定 Facebook粉絲團「台北好市發聲」
台北傳統市場節
水餃

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