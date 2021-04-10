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猴子靠腦波打電動？馬斯克創新技術可望造福癱瘓患者

來比賽打乒乓，兩隻手讓你

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2021/04/10 17:24
猴子靠意念打電玩（YouTube, Neuralink 影片擷圖）

猴子靠意念打電玩（YouTube, Neuralink 影片擷圖）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）熱愛天馬行空、實現飛天遁地夢想的特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk），近日再將科技應用推向新境界，讓猴子用意念打電玩，號稱此科技可讓癱瘓者重獲新生。

馬斯克投資成立的神經科技公司 Neuralink 昨（9）日釋出了一支影片，內容是一隻腦部兩側植入晶片的猴子，打電動的過程。這隻9歲的獼猴名為Pager，只見牠熟練地用搖桿玩起「腦乒乓」（Mind Pong），一邊開心地透過吸管吃香蕉冰沙，作為獎勵。任務完成後，Pager得到一根香蕉，功德圓滿。

影片的後半段可見，搖桿早已拔掉，Pager 已是用腦波在打電玩乒乓球。根據路透，此應用的原理是，透過植入猴子腦部運動皮層的2千個電極，紀錄並解讀腦波訊號，模擬猴子玩電玩時，手臂控制搖桿的神經活動方式，讓牠不動手也能控制螢幕上的接球位置。

馬斯克2016年與他人共同在舊金山創辦了Neuralink，盼能借助植入腦部的無線晶片，對神經疾病患者帶來福音，阿茲海默症、失智症與脊椎損傷患者可望受惠，重拾部分功能。對這項產品信心滿滿的馬斯克，在推特上表示，未來此技術將可讓癱瘓人士用意念滑手機，甚至比正常人用手指滑還快。

延伸閱讀：
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馬斯克狂人運輸夢成真 地下快線連人帶車「遁地」奔行
腦波
意念
Neuralink
馬斯克
特斯拉
神經
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阿茲海默症
失智症
脊椎

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