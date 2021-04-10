不准染指戰略產業 義大利祭黃金權力阻中國收購半導體商

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球鬧晶片荒，半導體成了兵家必爭之地，為了保護戰略產業，義大利不惜祭出「黃金權力」（golden powers），阻攔中國企業收購義大利相關公司的計畫。

路透報導，中國國企深圳市投資控股有限公司（Shenzhen Investment Holdings Co）有意收購米蘭半導體製造商LPE七成控股權，該公司專產磊晶反應器（epitaxial reactor），握有具競爭力的技術。

義大利官員透露，內閣會議3月31日動用特別權力否決了此項收購案，確保戰略資產不受外資掌控。

全球晶片荒，已對製造業造成嚴重衝擊。在缺乏車用晶片的窘境下，許多車廠不得不降低產能。新冠肺炎（COVID-19）疫情推升了手機、電視與遊樂器等電子產品需求，製造商也在想方設法取得所需的半導體零件。

義大利汽車業佔了全國GDP 6%，影響30萬員工的生計。2012年至今，該國僅3次動用「黃金權力」阻止外資將手伸入其關鍵產業。去年義大利就否決了電信集團Fastweb與中國華為的5G合作案。

目前義大利政府的黃金權力適用於金融、信貸、保險、能源、運輸、水利、健康、食品安全、機器人技術、半導體與資安產業。官員本周透露，擬擴大此一審查權至汽車與鋼鐵供應鏈。